Allein auf dem Surfbrett stehen – das reicht als Herausforderung nicht. Jetzt heißt es, gemeinsam mit dem Vierbeiner den Surf-Wettkampf zu bestreiten: Beim „Dog Surfing Spectacular“ im australischen Noosa können Hundebesitzer gemeinsam mit ihrem Tier antreten. Daneben gibt es beim „Festival of Surfing“ vom 7. bis 14. März auch Wettbewerbe ohne Hund. Die Surfer treten alleine oder im Team gegeneinander an. Im vergangenen Jahr kamen rund 600 Teilnehmer aus 14 Ländern zu der Veranstaltung an die australische Ostküste.