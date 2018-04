Bei dem Sturm auf ein Hochsicherheitsgefängnis in Afghanistan sind mehrere Hundert Taliban-Kämpfer befreit worden. In einer gut koordinierten Operation in der Stadt Ghazni sprengte ein Selbstmordkommando am frühen Montagmorgen den Eingang zur Haftanstalt. Danach stürmte eine Gruppe von Taliban das Gefängnis, in dem über 400 Gefangene einsaßen. Nach Angaben der afghanischen Behörden befinden sich unter den Ausgebrochenen etliche gefährliche Kämpfer, die wegen der Organisation von Selbstmordattentaten und der Finanzierung der Terrorangriffen verurteilt sind. Ein Sprecher der Taliban bestätigte den Angriff.

Um die 350 Gefangene konnten bei dem Anschlag fliehen, ein Großteil von ihnen radikal-islamische Kämpfer. Die Attentäter hatten zudem die Zufahrtswege zur Haftanstalt vermint. „Die Straßen zum Gefängnis waren mit Sprengsätzen präpariert worden, um zu verhindern, dass Verstärkung eintrifft“, erklärte der zuständige Provinzgouverneur Mohammad Ali Ahmadi. Ein Militärfahrzeug fuhr offenbar auf dem Weg zur Haftanstalt auf eine Bodenmine, die explodierte. Insgesamt sollen bei dem Anschlag mindestens sieben Sicherheitskräfte getötet worden.

Es ist eine der spektakulärsten Gefangenenbefreiungen der Taliban in den vergangenen Jahren. Die Aufständischen konnten bereits 2008 über 900 Häftlinge aus einer Haftanstalt in der Stadt Kandahar befreien. Die Stadt Ghazni liegt etwa 120 Killometer südwestlich von der Hauptstadt Kabul entfernt. Die Gegend ist seit Jahren zwischen Taliban und den Regierungstruppen umkämpft. In den letzten Monaten könnten die Aufständischen hier weiter an Boden gewinnen. Seit dem Ende der Nato-Kampfmission im Dezember 2014 hat sich die Sicherheitslage in ganz Afghanistan verschärft.