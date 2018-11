Die Targobank unterstützt den Verein Kinderhospiz Löwenherz mit einer Spende. Carsten Wodtke, Vertriebsleiter Absatzfinanzierung für die Region Nord, besuchte das Kinderhospiz in Syke und übergab die Spende in Höhe von 1000 Euro an die Geschäftsführerin Barbara Frerker.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass die Targobank uns in diesem Jahr zum wiederholten Mal unterstützt hat. Da Löwenherz mehr als zwei Millionen Euro jährlich an Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz benötigt, sind wir sehr dankbar, einen so verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben“, sagte Barbara Frerker.

„Es war meinen Kollegen und mir ein Bedürfnis, diese bemerkenswerte und aufopferungswürdige Arbeit für Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder zu unterstützen“, so Wodtke über die Beweggründe der Spende. Der Spendenbetrag wurde von der Abteilung Absatzfinanzierung der Targobank gestiftet.

Der Verein Kinderhospiz Löwenherz wurde im Jahr 1998 in Sulingen gegründet, mit dem Ziel, ein stationäres Kinderhospiz aufzubauen. Darüber hinaus ist der Verein Träger des ambulanten Kinderhospizdienstes in Bremen. Im Kinderhospiz Löwenherz in Syke gibt es acht Plätze für erkrankte Kinder sowie acht Zimmer für Eltern und Geschwister. Hier werden nicht nur die kranken Kinder medizinisch versorgt, auch ihre Eltern und Geschwister werden vom Pflegepersonal und von Psychologen betreut und finden Zeit zum Durchatmen. Im letzten Jahr wurde das neue Jugendhospiz Löwenherz eröffnet. Es bietet intensive Pflege und altersgerechte Angebote für bis zu acht Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 bis 24 Jahren, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden.

