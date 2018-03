MANILA

Tausende nach Brand obdachlos

DPA

Manila. Mehr als 4000 Menschen haben bei einem Brand in der philippinischen Hauptstadt Manila ihr Dach über dem Kopf verloren. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr vom Sonnabend brach der Brand am Freitag in einer Wohngegend im Bezirk Quipao aus.