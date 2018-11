Gelenkschonender Teppichboden ist in der Tennishalle des TSV Heiligenrode verlegt.

Seit 28 Jahren bietet der TSV Heiligenrode auf dem Gelände seiner Sportanlage ganzjährig Tennissport an. Die Drei-Feld-Halle ist mit einem gelenkschonenden Teppichboden ausgestattet. Für die Wintersaison 2015/16 sind in der Hallenanlage noch Plätze frei, die im Abo, als Zehner-Karten oder auch spontan gebucht werden können. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 42 06 / 15 50 zu den Geschäftszeiten. Diese sind montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Man kann aber auch einfach in die „Sportklause“ kommen und sich selbst ein Bild machen.