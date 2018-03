SPRINGREITEN

Thieme gewinnt in Ocala

Ocala. Der Springreiter Andre Thieme hat den mit einer Million Dollar dotierten Großen Preis von Ocala gewonnen. Der 39-Jährige aus Plau am See blieb am späten Montagabend in Florida im Sattel der Stute Contanga als Einziger der fünf Starter im Stechen ohne Strafpunkte.