Die Kanonenbahn bockt. Sie ruckelt und ächzt. Das tiefe Schnaufen vermittelt den Eindruck, als hätte das feuerwehrrote Schienenfahrzeug schon mindestens ein Jahrhundert auf dem Buckel. „Aber nein, wir haben es erst vor ein paar Jahren aus alten Draisinen zusammengeschraubt“, sagt Zugführer Frank Rümenapp. Ein Meilenstein war das in der Geschichte der kleinen Bahn im thüringischen Lengenfeld unterm Stein. Denn jeden Morgen macht sich Rümenapp heute mit dem Gefährt auf den Weg durch das Eichsfeld. Den ganzen Sommer über geht es vorbei an den penibel gepflegten Gärten und den blitzblanken Fassaden seines Dorfes, über das 240 Meter lange Viadukt, das den Ort als stählernes Wahrzeichen überspannt, vorbei an Schloss Bischofsstein und schließlich durch den rußgeschwärzten Entenberg-Tunnel, den Arbeiter einst mit Muskelkraft durch den Fels trieben.

Die Strecke war einmal Teil eines gigantischen Verkehrsprojektes: Nach dem Sieg über Frankreich im Jahr 1871 plante das neu gegründete Deutsche Reich eine 800 Kilometer lange Bahnstrecke von Berlin nach Metz, um Elsass-Lothringen anzubinden und bei Bedarf rasch Kanonen und Soldaten befördern zu können. Daher rührt auch der Name Kanonenbahn.

Nach der offiziellen Morgenfahrt mit Rümenapp am Steuer heißt es dann „Strecke frei“ für die Fahrraddraisinen. Rund 40 dieser pedalgetriebenen Fahrzeuge, die die Gäste selbst steuern können, hat der Kanonenbahnverein in Betrieb. „Lassen Sie sich Zeit“, sagt Rümenapp zu einem Quartett älterer Herren, die sich auf die Sättel und Sitze quetschen. „Bitte trinken Sie keinen Alkohol! Und nicht vergessen: Autos haben an den Bahnübergängen Vorfahrt.“

Vor der Gruppe liegen 14 Kilometer Schienen, drei Viadukte, fünf Tunnel und am Ende eine Drehscheibe zum wenden. „Jeder Meter dieser Strecke wurde in den vergangenen zehn Jahren in ehrenamtlicher Arbeit freigeschlagen“, sagt der Vereinsvorsitzende Winfried Stöber. „Nach Jahren des Stillstands seit der Wende war alles von Büschen und Bäumen überwuchert.“ Dieses Jahr wird der letzte Abschnitt in Betrieb genommen, und ab 2015 soll ein Radweg entlang der Strecke entstehen.

Frank Rümenapp wohnte schon als Kind an der Bahnstrecke und spielte immer heimlich an den Schienen. Seinen Traumberuf Lokführer konnte er aber erst mit der Kanonenbahn verwirklichen. Gegen 13 Uhr, wenn alle Draisinen wieder in der Garage stehen, beginnt der Zugführer, die drei Waggons für die Nachmittagsfahrt fertig zu machen, und dann wirft Rümenapp den Motor an und beschleunigt seine Bahn auf die Höchstgeschwindigkeit: 25 Stundenkilometer. Während die Kanonenbahn durch Haine blühender Akazien rumpelt, durch Wiesen und Weiden und den düsteren Tunnel, unterhält er die Gäste mit Anekdoten.

Auf dem Rückweg nach Lengefeld kreischt die Bahn fast wie ein Sägeblatt, unten klackern die Gleise, und an jedem Bahnübergang betätigt Rümenapp die dröhnende Hupe. Zur Freude der Passagiere, denn für diese Musik würden viele von ihnen jeden ICE stehen lassen.