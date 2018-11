Stromschlag: Elsflether gerät mit Angel zu nah an die Oberleitung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tödlicher Bahnunfall geklärt

Wk

Elsfleth. Die Ursache des tödlichen Bahnunfalls am Donnerstagnachmittag ist geklärt. Wie berichtet, war ein 55-Jähriger aus Elsfleth von einem Personenzug überrollt worden. Nach Ermittlungen und Abschluss der gerichtsmedizinischen Untersuchung war der Mann laut Polizei mit einer aufrecht getragenen Angel in den Bereich der Oberleitung der Bahn geraten, hatte einen starken Stromschlag erhalten und ist daraufhin ins Gleisbett gestürzt. Die Bundesbahn und die Polizei weisen in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin, dass bereits eine Annäherung auf 1,50 Meter an die Gleis-Hochspannungsleitungen für einen tödlichen Stromschlag ausreiche.