Um erfolgreich mitmachen zu können, sollte ein Betrieb so viele gesundheitsfördernde Aktivitäten wie möglich sammeln. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten werden Niedersachsens fitteste Handwerksbetriebe. Als Neuerung können Handwerker diesmal auch direkt teilnehmen, denn zusätzlich wird auch der sportlichste Handwerker gekürt. Gepunktet werden kann mit einer aktiven Mitgliedschaft im Verein oder Fitnessstudio, der Teilnahme an Sportveranstaltungen oder Gesundheitskursen und dem Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Interessierte können auf www.ikk-classic.de/handwerk-topfit Teilnahmeunterlagen anfordern. Weitere Infos unter 0 51 41 / 92 85 98 oder per E-Mail an handwerk.topfit@ikk-classic.de.