Worpswede. Etwa 150 Jahre lang gehörten die pechschwarzen Torfschiffe mit ihren dunkelbraunen Segeln im Sommer und im Herbst zum gewohnten Bild in der Teufelsmoor-Region. Rund 600 solcher Torfschiffe wurden in einer kleinen Werft in der Worpsweder Ortschaft Schlußdorf gebaut. Der Heimatverein machte 1977 ein Torfschiffwerftmuseum daraus.

Gründer der Werft, die seinerzeit als bekannteste im gesamten Teufelsmoor galt, war der im Jahre 1844 geborene Torfschiffbauer Cord-Hinrich Grotheer; dessen Sohn Hinrich (1871 bis 1957) setzte das Werk des Vaters fort. In Schlußdorf entstanden überwiegend sogenannte Halb-Hunt-Schiffe mit einem Fassungsvermögen von sechs Kubikmetern; das waren etwa 50 Körbe Backtorf.

Die Moorbauern – in der Stadt oft als „Jan vom Moor“ bezeichnet – brachten mit den Kähnen den Backtorf auf den Schiffgräben sowie auf Hamme, Wümme, Wörpe und Lesum zu ihren Kunden in der Hansestadt Bremen. Etliche wagten sich damit auch auf die Weser, um Kunden in Brake zu beliefern. Im vorderen Teil der Torfboote befand sich eine kleine Kajüte, in der „Jan“ auf der langen Fahrt ein Schläfchen halten oder sich sein Essen warm machen konnte.

Das letzte Schlußdorfer Boot baute Hinrich Grotheer im Jahre 1954. Nach seinem Tode drohte die Werft zu verfallen. Der heute 94-jährige Ehrenvorsitzende des Heimatvereins, Hermann Giere, setzte sich maßgeblich dafür ein, dieses einmalige Baudenkmal zu erhalten. Es gelang ihm, sich mit der Familie Grotheer auf eine Nutzung als Torfschiffwerftmuseum zu verständigen und bei der Gemeinde Worpswede und beim Kreis Osterholz Zuschüsse loszueisen. Die Mitglieder des Heimatvereins steuerten Eigenleistungen im Wert von 30 000 D-Mark bei. Im August 1977 wurde die restaurierte Werft als Torfschiffwerftmuseum eingeweiht.

Man kann dort noch heute ein kleines halb fertiges Schiff auf einem Helgen liegend und fachmännisch abgestützt betrachten. Neben diesem sogenannten Entenjäger findet sich primitiv anmutendes Werkzeug; damit bauten Cord-Hinrich und Hinrich Grotheer einst in mühevoller Arbeit und mit großem handwerklichen Geschick ihre Kähne für die Torfbauern. Benötigt wurde dafür Eichenholz, das etwa zehn Jahre lang gelagert hatte und völlig ausgetrocknet sein musste.

Ein Kleinod

Für das Künstlerdorf Worpswede stellte sich das Torfschiffwerftmuseum des Heimatvereins Schlußdorf schon bald als ein Kleinod heraus. Touristen aus aller Herren Länder kamen zu Besuch. Insgesamt wurden mehr als 160 000 Gäste gezählt. Sie können dort auch weitere Arbeitsgeräte für den Torfabbau sowie Werkzeug eines Holzschuhmachers besichtigen. Fotos geben einen Einblick in das entbehrungsreiche Leben der früheren Moorbauern. Die Führungen übernimmt meist Jürgen Hägele-Falkenberg, während Heinz Kommerau Torfkahnfahrten auf der Hamme anbietet

Auf dem Hof befinden sich ein sogenanntes Schiffschauer mit einem Halb-Hunt-Torfschiff, die Nachbildung eines Klappstaus, ein Steinbackofen, ein Ziehbrunnen, ein Bienenstock und eine mit Torf beladene Backtorf-Lore.

Geöffnet ist das Torfschiffmuseum vom 1. März bis 31. Oktober jeweils mittwochs von 12 bis 15 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Gruppen ab zehn Personen sollten unter der Telefon- und Fax-Nummer 0 47 92 / 27 50 oder per E-Mail an torfschiff.schlussdorf@gmx.de einen Führungstermin vereinbaren.