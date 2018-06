Oliver Harting (rechts) führt die Geschäfte der Röschmann GmbH seit 2006. Sein Vater Hans Harting (links), seines- zeichens Gesellschafter, steht dem Unternehmen nach wie vor als Berater zur Seite. (Lars Lenssen)

Nicht mehr jeden Tag, nicht mehr als Festangestellter, aber immer wieder gern. „Wenn wir ihn eine Zeit lang nicht angefordert haben, ruft er an und fragt nach, ob wir denn nichts für ihn zu tun hätten“, sagt Geschäftsführer Oliver Harting. Schumacher steht gleichzeitig für das Erfolgsrezept des Betriebs, das sich aus einer Mischung aus qualitativ guter Arbeit und langjähriger Erfahrung zusammensetzt. Zwei Faktoren, auf die die Kunden besonderen Wert legen.

„Sonst würden wir jetzt auch nicht unser 125-jähriges Bestehen feiern. Das muss man als Unternehmen erst einmal schaffen, sich so lange zu behaupten und erfolgreich zu sein“, betont Harting, der aber auch weiß: „Auf seinem guten Namen ausruhen kann man sich nicht. Unsere Tradition ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung, der wir nachkommen müssen.“ Und weil Röschmann dies seit 1891 gut gelungen ist, hat sich die Firma einen großen Kreis an Stammkunden erarbeitet, der sich nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bezahlt macht.

125 Jahre Röschmann Malereibetrieb (Röschmann GmbH)

„Wir bekommen immer wieder Aufträge von Kunden, von denen wir viele Jahre überhaupt nichts gehört haben. Weil sie mit der damaligen Arbeit so zufrieden waren und diese vor allem so lange gehalten hat, sind wir wieder deren erster Ansprechpartner“, berichtet Hans Harting, der Vater des heutigen Geschäftsführers, der das Unternehmen 1975 von der Gründerfamilie Röschmann übernahm.

Aus dem Tagesgeschäft hat sich Hans Harting 2006 zurückgezogen und seine jahrzehntelange Mitarbeiterin Hanna

Behrens mitgenommen. Sie kümmert sich nun in seinem Auftrag um die Verwaltung einiger privater Immobilien. Der Firma Röschmann ist der ehemalige Chef aber noch als Gesellschafter und in beratender Funktion verbunden. Der gebürtige Bückeburger, der aus einer waschechten Malerfamilie stammt, fing 1957 als Geselle bei Röschmann an und verantwortete als Meister ab 1964 immer mehr Teile der Geschäftsführung. 1969 wurde er als Gesellschafter in das Unternehmen aufgenommen.

Der Firmensitz in der Neidenburger Straße 25. (Lars Lenssen)

Harting Senior, der so ganz und gar nicht zum alten Eisen gehört, erinnert sich gern zurück an das, was er im Unternehmen alles erlebt hat, wozu auch zahlreiche Großprojekte gehörten. Die Bremer Landesbank von innen und außen sowie das ADAC-Gebäude seien vor mehr als einem halben Jahrhundert seine ersten großen Aufträge gewesen. Mit der Erstausstattung der Stadthalle sei später ein weiteres besonders prominentes Gebäude hinzugekommen, dem unzählige folgten. Eines der heutigen Standbeine ist der Bereich Parkplatz- und Fahrbahnmarkierungen, mit denen die Röschmänner im Lauf der Jahre unter anderem auf Supermarktparkplätzen, in Parkhäusern, Hallen sowie auf einem gigantischen Logistikstandort in der Region und Europa Tausende Kilometer Striche und Verkehrszeichen aufgebracht haben.

„Und dann hatten wir in den 1950er und 1960er Jahren unglaublich viele Aufträge, um die Kriegsschäden zu beseitigen. In den umliegenden Stadtteilen haben auch wir mit Röschmann an vielen wiederaufgebauten Gebäuden sowie Neubauten mitgewirkt, unter Einsatz von bis zu 60 Mitarbeitern“, sagt Hans Harting.

Im Jahr 1979 wurde der Firmensitz ins Hastedter Industriegebiet an die Ecke Neidenburger/Insterburger Straße verlegt, und das neue Firmen- und Werkstattgebäude bezogen.

„Der Neubau dort war damals finanziell schon ein ziemlicher Kraftakt. Aber wir waren mit Röschmann immer gut im Geschäft und sind es auch geblieben. Deswegen konnte man das riskieren“, erläutert er. Großartig in Werbung hat das Unternehmen nie investiert und kommt trotz Internetzeitalter ohne Homepage aus. Der treuen Kundschaft sei Dank. Und so blicken die beiden Hartings und ihre Mitarbeiter um Meister Wolfgang Mahr – ebenfalls seit 32 Jahren im Betrieb – auch für die kommenden Jahrzehnte positiv in die Zukunft.

„Wir können Aufträge jeder Art und jeder Größenordnung flexibel übernehmen und schnell erledigen. Angefangen von klassischen Malerarbeiten bis zu dekorativer Innengestaltung. Für Groß- und Firmenkunden sowie Hausverwaltungen genauso wie für Privatkunden“, sagt Oliver Harting. Frei nach dem Motto: „Tradition verpflichtet!“

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 49 13 00.