-Anna-Kirche in Twistringen. Diese wurde von Pfarrer Arnold Kuiter gestaltet, der auch den ganzen Tag über mit seinen Schäfchen unterwegs war. Mit dem Bus ging es dann nach Westbevern, wo nach einem Frühstück ein Gottesdienst gefeiert wurde, der wiederum von Kuiter geleitet wurde. Dann ging es auf die Fußwallfahrt durch Feld, Wald und Flur nach Telgte. Singend und betend legten wir den zirka acht Kilometer langen Weg zurück, an Wegkreuzen wurde immer wieder Station gemacht und eine Betrachtung vorgetragen, die das Vorbereitungsteam um Gerhard Rickers vortrugen. Für die musikalische Umrahmung sorgten dankenswerterweise wieder Elke Weßels, Martin Lammers, Johannes Fieweger und Manfred Bruns, sehr zur Freude aller Pilger. Das waren in diesem Jahr etwa 70 Personen – zwar kein neuer „Pilgerrekord“, ein paar weniger als 2015 – aber der harte Kern, dem diese Wallfahrt wichtig ist.

Konrad Hammann steuerte wieder das „Verfolgungsfahrzeug“, in das erschöpfte Pilger jederzeit einsteigen konnten, und das bei diesen angenehmen Sommertemperaturen auch gekühlte Wasservorräte mitführte. Nach dem zirka zweistündigen Pilgerweg erreichten wir schließlich Telgte, wo wir singend in die Gnadenkapelle einzogen, um dort den ersten Teil der Wallfahrt bei einigen Liedern und Texten abzuschließen. Nachdem wir uns dann während einer Mittagspause stärken konnten, ging es mit der Wallfahrt beim an der Ems gelegen Kreuzweg weiter, in dem wir singend und betend der Leiden und des Sterbens Jesu gedachten.