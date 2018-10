Durch eine kurzfristige Absage ist in den Herbstferien in der Zeit von Dienstag, 15. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, Kapazität in der Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes frei geworden.

Als Angebot unterbreitet die Sportschule nun die Möglichkeit, ein Trainingslager für eine Vereinsmannschaft durchzuführen. Der Preis für eine Übernachtung mit Vollpension sowie die Nutzung des Kunstrasenplatzes oder eines Rasenplatzes im benachbarten August-Wenzel-Stadion beträgt 32 Euro pro Person pro Nacht im Doppel-/Dreibettzimmer.

Interessierte Vereine wenden sich bitte unter den Telefonnummern 05105/ 75 180 oder per E-Mail (Thorsten.Westenberger@nfv.de) an das Büro der Sportschule. Weitere Informationen zur Sportschule finden Sie auch auf der Homepage des Niedersächsischen Fußballverbandes unter www.nfv.de.