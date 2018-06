Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht er Bilder, die Schreckliches erahnen lassen. Zwei Regionalzüge stoßen nördlich der Stadt Bari zusammen. Die ersten beiden Waggons der beiden Züge sind ineinander verkeilt, vollkommen zerstört. Schwer vorstellbar, wie man dort lebend

herauskommt.

Es ist ein glühend heißer Sommertag in Apulien, als gegen 11.30 Uhr auf einer eingleisigen Strecke zwischen den Orten Corato und Andria eines der schwersten Zugunglücke des Landes passiert. Die Strecke liegt an einem Acker, in einem Olivenhain. Benutzt wird sie vor allem von Pendlern und Studenten.

Der Unfall ruft Erinnerungen an das Zugunglück im bayerischen Bad Aibling wach: Im Februar starben zwölf Menschen, als auf der ebenfalls eingleisigen Strecke zwischen Rosenheim und Holzkirchen zwei Nahverkehrszüge frontal ineinander rasten.

„Die Lage ist dramatisch“, sagt der Vizechef der Region Apulien, Antonio Nunziante. Wie viele Tote es gibt, ist lange nicht klar. Erst heißt es vier, dann elf, dann 26. Dutzende sollen verletzt sein. Die Behörden sind sicher, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. Es wird zu Blutspenden aufgerufen.

Wer die Bilder von den verkeilten und zersplitterten Waggons sieht, kann nur von dem Schlimmsten ausgehen. Trümmer liegen auf en Feldern und zwischen Bäumen. Die ­Regionalzüge hatten jeweils vier Waggons, auf Bildern ist zu erkennen, wie mindestens die ersten beiden von jedem Zug vollkommen zerstört sind. Nach Medienberichten wurde auch ein Kleinkind lebend aus den Trümmern gezogen und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die ersten Helfer, die am Unglücksort eintreffen, sind schockiert. „Grauenhafte Szenen, schreckliche, habe ich gesehen“, erzählt ein Polizist der Nachrichtenagentur Ansa. „Ich habe Tote gesehen, andere, die nach Hilfe riefen, Menschen, die weinten. Die schlimmsten Szenen in meinem Leben.“ Die Helfer können den Ort anscheinend nur schwer erreichen. Ein Zelt ist aufgebaut, in dem die Opfer behandelt werden. Familienangehörige versammeln sich.

Was zu dem Unglück geführt hat, muss erst ermittelt werden. Menschliches Versagen wird nicht ausgeschlossen. Betrieben wird der Zug von dem privaten Unternehmen Ferrotramviaria.

In sozialen Netzwerken entlud sich die Wut einiger Nutzer an der Tatsache, dass es sich um eine eingleisige Strecke handelte. Niemand wolle in den Ausbau der Bahnstrecken investieren, kritisieren sie. Premierminister Matteo Renzi forderte eine schnelle Aufklärung des Unglücks und kündigte einen Besuch am Unglücksort an. „Wir werden nicht ruhen, bis wir wissen, was passiert ist.“

Unfälle in Europa Februar 2016: Zwölf Menschen sterben bei einem Zugunglück in Bayern. Auf der eingleisigen Strecke zwischen Rosenheim und Holzkirchen rasen in Bad Aibling zwei Nahverkehrszüge frontal ineinander. Gegen den Fahrdiensteiter wird ermittelt. Juli 2013: Bei einem Bahnunglück in Spanien kommen nahe der Pilgerstadt Santiago de Compostela 80 Menschen ums Leben, 144 werden verletzt. Der Hochgeschwindigkeitszug biegt kurz vor dem Bahnhof zu schnell in eine Kurve und entgleist. März 2012: Sechs Menschen kommen ums Leben, als zwei Züge nördlich von Krakau frontal ineinanderrasen. Bei dem Unglück werden etwa 50 Menschen verletzt. Januar 2011: Zehn Menschen sterben, als ein Nahverkehrszug bei Oschersleben in Sachsen-Anhalt mit einem Güterzug zusammenstößt. Ein Lokführer hatte zwei Haltesignale überfahren. Februar 2010: Im morgendlichen Berufsverkehr übersieht ein Lokführer nahe Brüssel ein Signal. Zwei Regionalzüge prallen zusammen. 18 Menschen sterben, rund 80 werden verletzt.