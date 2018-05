Bei einem Straßenfest mit den Nachbarn an einem Tisch - so lernt man sich kennen! Foto: Stephanie Pilick (dpa)

- So geht's: In diesem Fall solltest du die Aktion als erstes mit deinen Eltern besprechen. Aber dann geht es los - zunächst braucht ihr einen Termin. Fragt doch mal in der Nachbarschaft herum: Vielleicht bildet ihr eine kleine Gruppe, die das Straßenfest organisiert. So lassen sich die Aufgaben aufteilen. Der eine organisiert Waffeleisen und Teig für den Nachmittag. Der andere einen Grill. Getränke und anderes Essen bringt dann jeder zur Party mit.

Ein guter Platz für ein Straßenfest ist eine große Einfahrt oder ein schöner Garten. Vielleicht steht bei irgendjemandem noch ein Trampolin herum oder ein schönes Spiel. Wie groß und aufwendig euer Straßenfest werden soll, könnt ihr selbst entscheiden. Auch an wen ihr die Einladungen verteilt: Ist die Straße sehr lang, vielleicht lieber nur an die Nachbarhäuser. Bei einer kleinen Straße machen vielleicht alle mit. Oder wohnst du in einem Haus mit mehreren Familien? Dann macht doch eine Haus-Party.

Ein Straßenfest ist eine tolle Idee für das Ferienende oder die Zeit kurz nach den Ferien. Dann sind die meisten wieder da und noch ganz erholt vom Urlaub.

- Wie hoch ist der Spaßfaktor? Enorm - und vielleicht lernst du bei dem Straßenfest sogar Nachbarn kennen, mit denen du bisher noch nie gequatscht hast.