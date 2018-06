Schnell kristallisiert sich heraus, dass für eine WG die Mitbewohner charakterlich zusammenpassen sollten, dass die Zuverlässigkeit wichtig ist und dass sie natürlich ihren Verpflichtungen (Mietanteil und Essensgeld pünktlich zahlen) nachkommen sollten. Hier zeigen sich die unterschiedliche Mentalitäten der WG–Mitglieder. Während Xenia und Antonio das Dolce Vita, so gut es ohne Geld geht, genießen, versuchen Paul und Sirii die WG am Laufen zu halten.

An dieser Stelle tritt Paul aus dem Theaterstück heraus und fragt den Europa-Experten Andreas Schmidt von Europe Direct Lüneburg, wie denn diese Szene auf die EU übertragen werden kann. Den Schülerinnen und Schülern der BBS Osterholz-Scharmbeck wird aufgezeigt, dass die heterogenen Voraussetzungen der einzelnen EU-Staaten im Verbund der Europäischen Union genau diese Probleme (Wirtschafts- und Finanzkrise) aufweisen. Kann man unterschiedliche Wirtschaftskräfte und unterschiedliche Denkweisen sowie Menschen mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten in einer WG „zusammenzwingen“? Mittlerweile spitzt sich die die Misere in der Euro-WG zu. Die WG ist fast pleite und schließlich ist es die griechische Xenia, die mit einem Geldsegen vom Onkel die WG vorerst finanztechnisch am Leben erhält. Gelernt aus der Fastpleite besinnen sich die vier WG-Mitglieder. Im Gegensatz zur EU zeigen sie erste Lösungsansätze auf. Reine Geldinteressen sind Gift für eine gute Gemeinschaft. Statt sich darüber im Streit zu verlieren, finden die vier über die Solidarität zu einer Gemeinsamkeit, von der jeder profitieren kann.

Die BBS Osterholz-Scharmbeck ist eine Europaschule, die jährlich sehr vielen Auszubildenden eine Auslandserfahrung ermöglicht. Sie hat die Theatergruppe aus Münster eingeladen, um das Verständnis für die aktuell schwierige Situation der EU auf unterhaltende Weise zu thematisieren. Die vier Ensemblemitglieder Xenia (Franziska Lutz), Sirii (Lara Albert), Antonio (Ludger Wördehoff) und Paul (Claus Becker) überzeugen mit ihren Darstellungen und begeistern das Publikum.

Rutendo Mahleko aus dem Beruflichen Gymnasium gefiel es, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Mitschüler zum Denken angeregt haben. „Ich bin gespannt, wie es mit der EU weitergeht“, sagt sie. Philina Stern, ebenfalls aus der Oberstufe, war beeindruckt, wie die Probleme der WG auf die Europäische Union gespiegelt werden konnten. „Ich fand es gut, dass wir uns das Theaterstück angeschaut haben. Es war sehr lehrreich“, urteilte die Schülerin zusammenfassend.

