Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

USA fürchten «Massaker» in Aleppo

Washington (dpa) - Die USA fürchten ein «Massaker» in der syrischen Stadt Aleppo. Syrische Regierungstruppen hätten Panzer vor der Stadt stationiert, auch Hubschrauber und Flugzeuge seien mobilisiert, sagte eine Sprecherin des State Department. Die Kämpfe in Aleppo dauern seit dem letzten Wochenende an. Das Regime von Präsident Baschar al-Assad verlegt seit gestern Tausende Soldaten für den Kampf um die zweitgrößte Stadt des Landes in den Norden.