Die US-Wirtschaft wächst erheblich stärker als bisher angenommen. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr hochgerechnet um 5,0 Prozent zu, teilte das Handelsministerium in Washington gestern in einer dritten Schätzung mit. In einer zweiten Schätzung Ende November war noch von 3,9 Prozent Wachstum die Rede. Hauptfaktoren der starken Konjunktur seien der private Konsum sowie Investitionen, teilte das Ministerium mit.