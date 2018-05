Kurdische Peschmerga-Kämpfer bringen in den Bergen eingeschlossene Angehörige der jesidischen Minderheit bei Mosul in Sicherheit. (AA/Abaca Press, action press)

Zwei Monate schien die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS) unbesiegbar zu sein. Nach der Eroberung der nordirakischen Millionenstadt Mossul kamen die Dschihadisten Mitte Juni schon der Hauptstadt Bagdad bedrohlich nahe. Zwei Wochen später riefen die sunnitischen Extremisten in den von ihnen beherrschten Gebieten in Syrien und im Irak ein Kalifat aus mit ihrem Anführer Abu Bakr al-Bagdadi als Kalifen.

Doch vor einer Woche kam die Wende. Eingeleitet wurde sie von den Islamisten selbst mit ihrem Vormarsch auf die bislang vergleichsweise sichere Autonomieregion Kurdistan und ihrer Jagd auf religiöse Minderheiten wie Christen und Jesiden: Die USA kamen einer offiziellen Bitte der irakischen Regierung zum Eingreifen nach.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) stellte sich hinter die Luftangriffe: „Angesichts der humanitären Katastrophe unterstützen wir das gezielte Eingreifen der USA“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Das Vorgehen der Dschihadisten „übersteigt alles, was wir bisher an Schreckensszenarien in der Region kannten“. Deutschland erhöhe seine Nothilfe von bisher 2,9 Millionen Euro um 1,5 Millionen Euro.

Die ersten US-Angriffe auf Dschihadisten-Stellungen galten dem Schutz der Autonomieregion Kurdistan, speziell der Stadt Erbil, in der sich auch viele US-Diplomaten und amerikanische Berater aufhalten. Später flog die Airforce Einsätze zum Schutz der Jesiden, die vor den Gräueltaten der Dschihadisten in das nordirakische Sindschar-Gebirge geflüchtet sind und von den Terroristen angegriffen wurden.

Kurdische Peschmerga-Truppen konnten derweil auf dem Boden wieder Erfolge gegen ISIS erzielen. Außerdem verstärkte die irakische Armee ihre Luftangriffe. Vor allem die Kurden im Irak atmen derzeit auf und hoffen, dass die in ihrem Land und in Syrien marodierenden Extremisten nun zurückgedrängt werden können.

Bewaffnete kurdische Gruppen nutzen die Atempause derweil nach Angaben der Ko-Vorsitzenden des Kurdischen Nationalkongresses, Nilüfer Koc, um junge Männer und Frauen für den bewaffneten Kampf gegen die Dschihadisten auszubilden. Es gehe darum, dass die Menschen in ihren Dörfern blieben und ihr Land verteidigten. Koc, die neben der in der Türkei verbotenen PKK mehr als 50 Parteien und Organisationen vertritt, sagt: „Die ISIS-Miliz arbeitet mit psychologischer Kriegsführung: Sie verbreitet Furcht, schüchtert die Bevölkerung ein. Und wenn die Menschen fliehen, greift sie an. Hier setzt die Strategie zum Widerstand an.“ Allerdings hat das US-Eingreifen auch Nebenwirkungen, die Geheimdienstexperten aufschrecken lassen. So schreibt die „Washington Post“ unter Berufung auf US-Einheiten zur Terrorismusbekämpfung, dass Kämpfer der mit ISIS verfeindeten Terrororganisationen der Al-Kaida im Jemen und in Afrika begonnen hätten, zu ISIS überzulaufen.

Die direkte Konfrontation mit den Vereinigten Staaten könnte die ISIS-Miliz in dieser Hinsicht sogar stärken, denn sie hebt ihr Ansehen bei den kampfwilligen Islamisten. Das gilt besonders, wenn sie Siege erringen sollte. Charles Lister, Mitarbeiter am Brookings Doha Center in Katar, erklärt via Kurznachrichtendienst Twitter, die Gruppe habe durch die US-Angriffe „massiv an Legitimität gewonnen“.

Wohl auch deshalb will sich US-Präsident Barack Obama nicht in einen richtigen Krieg mit der Terrormiliz hineinziehen lassen. Er bekräftigte am Wochenende erneut, dass keinerlei US-Bodentruppen in den Irak zurückkehren würden. Die USA könnten die Irakkrise letztlich nicht lösen, auch nicht militärisch, betont er und fordert die Bildung einer Regierung im Irak, die die religiöse und gesellschaftliche Vielfalt im Land widerspiegele. Genau scheitern die Politiker in Bagdad immer wieder.