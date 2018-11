Der 18-Jährige sei nicht bewaffnet gewesen und habe Zeugen zufolge auch nicht provoziert, berichtete der lokale CNN-Sender KMOV am Sonntag. Ein Freund, der mit dem jungen Mann unterwegs war, sagte dem Sender KTVI, sie seien am Sonnabend auf der Straße gegangen und von einem Polizisten im Streifenwagen aufgefordert worden, den Gehsteig zu benutzen. Es habe einen Wortwechsel gegeben, dann habe der Polizist mehrfach auf den Jugendlichen geschossen. Hunderte wütende Einwohner versammelten sich zu spontanem Protest am Tatort.