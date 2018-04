Deutschland

US-Verteidigungsminister Carter warnt vor neuem Kalten Krieg

Berlin (dpa) - US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat Russland «nukleares Säbelrasseln» vorgeworfen und vor einem neuen Kalten Krieg gewarnt. «Wir wollen keinen kalten und schon gar keinen heißen Krieg mit Russland», sagte er zum Auftakt seiner Europa-Reise heute in Berlin. Die Nato-Verbündeten in Europa rief er auf, sich gemeinsam gegen neue Bedrohungen zu wappnen. Carter unterstützte die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die heute in Luxemburg von den EU-Außenministern bis zum 31. Januar 2016 verlängert wurden.