Für den in Bremen ansässigen Re-Commercer My Swooop geht es geschäftlich weiter steil bergauf. In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen seinen Umsatz verzwölffachen. Somit ist My Swooop vier Jahre nach Gründung nach eigenen Angaben im siebenstelligen Bereich angekommen. Das Unternehmen, das den An- und Verkauf von verschiedensten neuen und gebrauchten Artikeln anbietet, setzt auf eine Doppelstrategie – den Online-Marktplatz und das klassische Filialnetz.

