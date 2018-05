Leuchtenburg

Unbekannter nach Unfall geflohen

Albrecht-Joachim Bahr

Leuchtenburg. Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Wochenende mit seinem Wagen in der Akazienstraße in Leuchtenburg gleich zwei Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat er sich davongemacht, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern.