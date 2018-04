Die Ersatz-Batterien für seinen E-Smart will Daimler zu einem Stromspeicher machen. Er soll Schwankungen im Netz ausgleichen. (Arno Burgi, dpa)

Der Autohersteller Daimler reagiert mit einem ungewöhnlichen Stromspeicherprojekt auf die fehlende Erfahrung bei der jungen Elektromobilität. Die Schwaben bauen aus künftigen Ersatzbatterien für ihre Smart-Elektrofahrzeuge einen riesigen Speicher. Dafür verknüpfen Daimler und die Stadtwerke Hannover 3000 nagelneue Batteriemodule für den bereits ausgelaufenen E-Smart zu einem Riesenspeicher. Damit entsteht ein aktives Teilelager für die Ersatzbatterien, die ansonsten nur Kosten verursachen würden.

„Diese 3000 Module verdienen Geld als Ersatzteillager“, sagte Daimler-Manager Harald Kröger am Montag in Hannover. Das Projekt ist nach Darstellung der zwei Partner eine Weltpremiere. Bisher nutzt der Autobauer in ähnlicher Weise nur gebrauchte Batterien aus E-Autos.

Die Ersatzbatterien sollen in dem Großspeicher in Hannover nicht leistungsärmer werden – vielmehr halte sie der dortige Einsatz über Jahre frisch. „Das hat keine Auswirkungen auf den Alterungsprozess, sondern wirkt im Gegenteil wie ein Jungbrunnen“, sagte Kröger. Ohne den Einsatz drohe den Batterien nämlich mit der Zeit eine sogenannte Tiefenentladung, die einen Totalschaden zur Folge haben kann.

Daimler und die Stadtwerke Hannover (Enercity) investieren je etwa sechs Millionen Euro in das Projekt, das 2017 Strom einspeisen und damit Schwankungen im Netz ausbügeln soll. Die zwei Partner teilen sich die Gewinne aus dem Stromverkauf. Für wann die Gewinnschwelle erwartet werde, wollten die Partner nicht sagen. Laut Enercity kann der Speicher theoretisch ganz Hannover zwei Minuten lang versorgen.

Die Elektromobilität ist branchenweit noch ein Verlustgeschäft, da die Stückzahlen nicht hoch genug liegen. Daimler hat vom E-Smart seit dem Jahr 2012 bis zum Auslaufen der Produktion Mitte 2015 insgesamt nur zwischen 10 000 und 20 000 Stück verkauft.

Der Konzern erfüllt damit das eigene Versprechen, Ersatzteile 15 Jahre ab dem Autokauf vorzuhalten. Zum Preis einer Ersatzbatterie konnte Manager Kröger keine Angaben machen. Der Gebrauch im Großspeicher als aktives Ersatzteillager verbessert zudem die Öko-Bilanz der Module, da sie damit nicht nur im Auto zum Einsatz kommen. Speicher wie das Daimler/Enercity-Projekt sind Teil der Energiewende, bei der Wind- und Solarkraft das Problem haben, nur unvorhersehbar ins Netz einzuspeisen.

Diskussion über Kauf-Prämie

Die Bundesregierung diskutiert über staatliche Zuschüsse für Elektroautos. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Dienstag mit Spitzenvertretern der Autoindustrie über weitere Anreize beraten, um das Ziel von einer Million Elektroautos bis 2020 auf deutschen Straßen zu erreichen.

DPA