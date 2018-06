Nach Schätzungen von Astronomen befinden sich in der Milchstraße mindestens hundert Milliarden Sterne. Das Band der Milchstraße erstreckt sich als heller, an Milch erinnernder Streifen über das Firmament. Durch die Milchstraße wabern unsichtbare Röhren, Scheiben und Kugeln aus elektrisch geladenem Gas. Dies legen Beobachtungen australischer Astronomen nahe. Die Gruppe um Keith Bannister von der Forschungsorganisation CSIRO hat ihre Analysen im Fachjournal „Science“ vorgestellt. Danach scheinen sich im allgegenwärtigen dünnen Gas zwischen den Sternen mancherorts massive Klumpen zu bilden. Die Astronomen haben erstmals ein seltenes Phänomen namens Extreme Scattering Event (extremes Streuereignis, ESE) live verfolgt. Dabei fängt das Licht einer normalerweise sehr gleichförmig leuchtenden fernen Galaxie auf einmal an zu flackern. Allerdings macht sich dieses Flackern nicht im optischen Bereich bemerkbar, sondern im Bereich der Radiowellen. Die Ursache für das Flackern liegt nicht in der fernen Galaxie selbst, sondern in unserer eigenen Galaxie, in der sich elektrisch geladenes interstellares Gas in die Sichtlinie schiebt. „Klumpen in diesem Gas können wie Linsen funktionieren und die Radiowellen fokussieren oder defokussieren, sodass sie über Tage, Wochen oder Monate scheinbar stärker und schwächer werden”, sagt Bannister.

DPA