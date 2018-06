Sie und 23 weitere Senioren erleben in dieser Woche einen „Urlaub ohne Koffer“ in der Bildungsstätte Bredbeck, der Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz. Der Awo-Kreisverband organisiert seit 2010 dieses Urlaubsangebot für Menschen, die es vorziehen, am Abend im heimischen Bett zu schlafen.

An fünf Tagen werden die Teilnehmer morgens abgeholt und am Abend wieder nach Hause gebracht. Ein abwechslungsreiches Tagesprogramm erwartet die älteren Frauen und Männer in der Bildungsstätte. Nebenbei lernen sie hier junge Menschen kennen und das Programm der Einrichtung. „Sie sehen gerne den Kletterern im Hochseilgarten zu oder den Bogenschützen“, erzählt der Awo-Kreisvorsitzende Hermann Bohling. „Die meisten kommen wegen des guten Essens“, ergänzt er lächelnd. Der Leiter der Bildungsstätte, Frank Bobran, informierte die Teilnehmer über die Geschichte der Einrichtung und über das aktuelle Programm. „Wir haben für heute Liederbücher mitgebracht und ein Krimi-Hörspiel“, berichten Ingrid Kluth und Friedel Wulf aus Lilienthal, der Ortsverband gestaltete nämlich den ersten Urlaubstag. „Es ist schön hier, weil man nicht an allen Angeboten teilnehmen muss“, meint die 84-jährige Edith Wesner. „Ich kann hier gut abschalten“, fügt eine 72-jährige Schwanewederin hinzu.

Vom 22. bis 26. August bietet die Awo ein zweites Mal „Urlaub ohne Koffer“ an. Es gibt noch freie Plätze. Die Kosten betragen 140 Euro, inklusive Frühkaffee, Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie An- und Abfahrt. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0 47 91 / 98 27 27.