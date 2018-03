Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VW-Skandal: Großbritannien testet Abgaswerte erneut

Im Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen hat das britische Verkehrsministerium angekündigt, Autos erneut zu testen. "Wo es nötig sei", würden Tests im Labor wiederholt und die Ergebnisse mit tatsächlichen Emissionen verglichen, sagte Verkehrsminister Patrick McLoughlin in London. Seit dem Wochenende ist bekannt, dass VW in den USA mit einer speziellen Software die Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen manipuliert hat. Heute teilte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit, dass auch in Europa VW-Dieselmotoren manipulierte Abgaswerte aufweisen.