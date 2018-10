Mehr als 70 Veranstaltungen sind in Bremen und Bremerhaven rund um den Internationalen Frauentag 2014 am 8. März geplant. Einen Überblick über alle Aktivitäten hat jetzt die Bremische Gleichstellungsstelle (ZGF) herausgegeben. Sie verspricht ein lebendiges und aktuelles Programm, das Frauen, Fraueninitiativen und Organisationen in Bremen auf die Beine gestellt haben. Von Diskussionsveranstaltungen zu Lebensentwürfen und Rollenbildern über politische Demonstrationen und Ausstellungen bis hin zu Workshops, Seminaren, Festen und Konzerten ist 2014 vieles dabei.

Auch die Bremerhavener Frauenwoche hat einiges zu bieten: Unter dem Motto „Weibliche (Glück)Seligkeit“ sind mehr als 15 Veranstaltungen rund um den 8. März in einem Heft zusammengefasst.

Beide Faltblätter sind ab morgen montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr, kostenlos bei der ZGF in der Knochenhauerstraße 20-25 erhältlich. In Bremerhaven liegt es ab dem 13. Februar in der Schifferstraße 48 aus. Das Programm zum Internationalen Frauentag ist auch im Netz unter www.frauen.bremen.de/aktuelles zu finden.