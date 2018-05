Ein Ereignis jagt das nächste in dem spannenden Kinderkrimi! Foto: Thienemann Verlag (dpa)

Dann verschwinden in dem Kinderkrimi «Ein Fall für Esme & Igor - Die dritte Stunde nach Mitternacht» zwei Kaninchen. Und Esme beobachtet nachts, wie finstere Typen geheime Botschaften in Kaninchenkäfige legen. Da wittert sie eine große Geschichte. Zusammen mit Igor forscht sie nach und verfolgt die dunklen Gesellen. Die entpuppen sich als drei Rollenspieler - Zauberer, Zwerg und Dieb. Die zünden eine Brücke an und sorgen auch im Hafen für ziemliches Chaos.

Dort ankert gerade das Luxus-Schiff eines Millionärs. Als dessen kleine Tochter spurlos verschwindet, sind die Rollenspieler natürlich die ersten Verdächtigen. Eine ganz schön große Sache für die zwei jungen Ermittler...

Esme und Igor sind die Helden des rasanten Kinderkrimis «Ein Fall für Esme & Igor - Die dritte Stunde nach Mitternacht». Er ist leicht verständlich geschrieben und sprudelt nur so von Ereignissen. Ein Schmökertipp für alle Leser ab 11 Jahren, die sich gern von Abenteuern mitreißen lassen.