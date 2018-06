Poloski setzt sich weiterhin in besonderem Maße für die Städteverbindung ein. Dieses Jahr wird er am 3. Oktober, zum elften Mal, eine Bürgergruppe aus Verden im Havelberger Rathaus empfangen. Eigentlich sollte er am 3. Oktober vorigen Jahres geehrt werden. Damals konnte er jedoch nicht nach Verden reisen, so dass die Ehrung auf den Termin während des kürzlichen Vierertreffens verschoben wurde.