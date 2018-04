Der Rekordgewinn seiner Tochter Hannover Rück hat auch den Talanx-Konzern im vergangenen Jahr vorangebracht. Trotz Problemen in Deutschland verdiente der hierzulande drittgrößte Versicherer mit seinen Marken wie HDI und HDI-Gerling unterm Strich 769 Millionen Euro – fünf Prozent mehr als 2013 und so viel wie nie zuvor. Die Aktionäre sollen mit 1,25 Euro eine um fünf Cent erhöhte Dividende erhalten, wie Talanx am Montag in Hannover mitteilte. Für 2015 peilt Vorstandschef Herbert Haas allerdings weiterhin nur einen Überschuss von 700 Millionen Euro aufwärts an. Dies begründete der Vorstand auch mit den erwarteten höheren Schäden.