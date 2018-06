„Es gibt große Einigkeit zwischen CDU und CSU, dass man die Selbstständigen absichern muss“, sagte Unions-Rentenexperte Peter Weiß (CDU). Sein SPD-Kollege Martin Rosemann sieht ebenfalls Handlungsbedarf: „Selbstständige sind nicht mehr automatisch die Menschen mit den dicken Einkommen.“ Im Alter wären viele auf den Staat angewiesen, mahnt er.

Im Grundsatz sind sich die Koalitionspartner daher einig: eine Versicherungspflicht für Selbstständige soll her. Die fordert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schon lange. Durch eine obligatorische Altersvorsorge ließe sich „das Altersarmutsrisiko reduzieren“, argumentieren die Experten. Zudem würde „die Trittbrettfahrer-Problematik vermindert“. Weil im Notfall ohnehin der Staat einspringt, gibt es heute für Solo-Selbstständige mit sehr geringen Einkünften keinen Anreiz zur Eigenvorsorge. Allerdings ist das Vorhaben politisch äußerst heikel. Ex-Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) scheiterte mit einem entsprechenden Vorstoß 2013 am Widerstand der FDP und einer Gruppe von Startup-Unternehmern, die eine Online-Petition in Gang gesetzt hatten. Ärger ist also vorprogrammiert.

Auch steckt der Teufel im Detail: Sollen die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung gezwungen werden? Oder sollen sie alternativ eine private Vorsorge wählen dürfen? Angesichts der Differenzen bei Union und SPD erscheint eine Einigung nicht einfach. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) will dazu im Herbst einen Vorschlag machen.