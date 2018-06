Die Mitwirkenden der Bornreiher Laienspeel freuen sich schon jetzt auf eine unterhaltsame Saison. (Peter von Döllen)

Und an diesen tollen Ort wollen die Schauspieler der Bornreiher Laienspeel dieses Jahr ihre Zuschauer entführen. Das neue Stück der Theatergruppe heißt „O sole mio“ und spielt auf einer Terrasse eines Hotels mit atemberaubenden Blick auf die Wellen des Sees, die in der Sonne funkeln. Aber keine Angst: Auch am Gardasee wird offenbar platt gesprochen – zumindest in dem Stück von Hans-Hinrich Kahrs. In alter Komödientradition hat er einer Reisegruppe, einer impulsive Italienerin und einen Maler beobachtet und daraus ein amüsantes Theaterstück geschrieben. Während der Maler einfach in Ruhe malen will, versuchen die meisten anderen Figuren im Stück nur das beste für sich herauszuschlagen. Dabei geht es um Geld und Liebe. Das ist sehr witzig und amüsant. Die Zuschauer können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

„Die Leute wollen lachen und Spaß haben, wenn zu uns in ein Stück kommen“, sagt Günter Renken. Der Vorsitzende der Bornreiher Laienspeel spielt einen Busfahrer, der glaubt alles im Griff zu haben. Doch er irrt sich gewaltig, wie sich später herausstellt.

OHZ (Peter von Döllen)

Die plattdeutsche Komödie wird am Sonnabend, 22. Oktober um 20 Uhr im Gasthaus Postels in Bornreihe ihre Premiere feiern. Bis dahin ist noch etwas Zeit. Die Proben für das Stück laufen auf Hochtouren. Drei bis vier Mal in der Woche treffen sich die Mitwirkenden. Zur Premiere soll alles gut klappen. Regie führt wie in den Vorjahren auch wieder Monika Stelljes. Mit Kjell von Oesen, Katharina Rußmeier und Karin Rußmeier stehen drei Schauspieler das erste Mal in einem Dreiakter auf der Bühne.

Sie kommen aus der Nachwuchsgruppe oder sind „Quereinsteiger“. Alle haben aber Erfahrung aus den Einaktern, die das Ensemble zusätzlich zu den langen Stücken regelmäßig auf die Bühne bringt. „Das Stück passt von den Rollen her“, sagt Monika Stelljes. Alle Schauspieler, die mitmachen wollten, finden dort eine passende Rolle. Es erfüllt aber nicht nur in dieser Hinsicht die Erwartungen. „Wir wollten wieder mal eine Bühne, die draußen angesiedelt ist“, erklärt Stelljes. Und obwohl es im Süden spielt, ist es doch irgendwie eine norddeutsche Geschichte.

Die Italienerin Gianna (Katharina Rußmeier) ist an den Gardasee zurückgekehrt. Nach 15 Jahren Pizzeria mit Norddeutschlands Küstennebel hat sie am Gardasee eine Trattoria übernommen. Ihren Mann Karl-Heinz (Kjell von Oesen) hat sie mitgebracht. Der will von der Gastronomie aber nichts wissen. Er malt lieber den ganzen Tag. Wenig hilfreich ist auch Kellner Ludwig (Matthias Becker). Um den Absatz anzukurbeln, soll der Norddeutsche einen rassigen Italiener mimen. Das lieben die Gäste - meint Gianna. Was tut man nicht alles, um seinen Traum von der eigenen Trattoria zu retten.

Die Sache wird kompliziert, als eine Busgruppe einkehrt. Es handelt sich dabei ausgerechnet um Teilnehmer einer Werbefahrt für überteuerte Rheumadecken.

Lilly (Ilse Stelljes), die ausgebuffte professionelle Werbefahrerin, nimmt alles mit, was es kostenlos gibt. Sie weiß genau, wie man das anstellt. Mimi (Karin Rußmeier) hingegen hat vor lauter Arbeit vergessen zu leben. Mit ihrer alten Schulfreundin Franziska (Sylvia Gefken) sucht sie ein Abenteuer. Beide scheinen sogar fündig zu werden. Und dann ist da noch der Busfahrer Jens (Günter Renken), der sein Busfahrergehalt durch Extra-Werbeveranstaltungen und angebliche Zuschläge für Einzelzimmer und Sondertransfers aufbessert. Natürlich versucht er auch dieses Mal seine Spielchen. Wie das ausgeht, können sich die Zuschauer bei insgesamt 14 Aufführungen ansehen.

Die ungewöhnliche Bühne haben Hans-Dieter Stelljes und Günter Renken entworfen und gebaut. Für Technik und Beleuchtung sorgen Wilfried Stelljes, Günter Kück und Hans-Dieter Stelljes. Um die Maske der Schauspieler kümmern sich Carola Cordes und Margit Haase. Sollten die Schauspieler mal kleine Texthänger haben, hilft Souffleuse Rita Stelljes.

Die Premiere von

„O sole mio“ ist am 22. Oktober um 20 Uhr im Gasthaus Postels. An Sonntagen gibt es auch Kaffee und Kuchen, zu dem sich die Gäste anmelden können. Karten für die Komödie gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 9. Oktober von 9 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Schuldamm 2, 27729 Bornreihe unter Telefon 0 47 93 / 95 46 41, sowie danach täglich montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr bei Margret Kück unter Telefon 0 4793 / 9 61 72.