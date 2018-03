Das Pro Optik-Team an der Weserstrandstraße 5 bietet seinen Kunden auf 155 Quadratmetern ein großes Sortiment an Brillen zu garantiert günstigen Preisen, sowie individuelle, eingehende Fachberatung.

Auch in den vergangenen Monaten konnten wir viele Kunden dazu gewinnen. Da bleibt uns erneut nur ,Danke' zu sagen“, so das Team. „Und es war die richtige Entscheidung sich der erfolgreichen Optikergruppe Pro Optik anzuschließen. Neben der Rundum-Betreuung durch die Pro Optik-Zentrale, den Einkaufsvorteilen einer großen Gemeinschaft und vor allem aber der Stärke der Pro Optik-Gruppe erreichen wir sehr günstige Preise. Diese geben wir sehr gerne an unsere Kunden weiter. Dadurch können wir uns auch verstärkt Pro Optik-Serviceleistungen widmen, die der Kundenzufriedenheit zugute kommen, denn diese steht bei uns an erster Stelle“, so Geschäftsführer und Augenoptikermeister Lars Schulze-Hornich. Und er ergänzt: „Dieser Erfolg hat viele Gründe: Kompetenz, Freundlichkeit, hohe Qualität und ausgezeichnete Mitarbeiter, die diesen Anspruch täglich umsetzen.“

Der Geschäftsführer und sein Team nehmen sich viel Zeit für eine eingehende Fachberatung. Neben der persönlichen Kundenbindung wird besonders bei den Mitarbeitern auf sehr gute Qualifizierung und Einbindung in aktuelle und strategische Geschäftsentscheidungen gesetzt. Das gelte nicht nur für die Augenoptikmeisterin Marlis Schulze, die beiden Augenoptiker Giugliano Schulken und Jeanette Marquardt sondern selbstverständlich auch für die Auszubildenden Mara Klein und Michael Kuss. Dies fördere den Teamgeist und damit auch die Motivation der gesamten Belegschaft. „Wir sind ein gutes und eingespieltes Team und davon profitieren auch unsere Kunden“, so Geschäftsführer Lars Schulze-Hornich, der sich freut, ein so qualifiziertes Team für sich gewonnen zu haben: „Der höchste Anspruch für mein Team und mich ist es, qualifizierte und freundliche Beratung zu bieten. Schließlich geht es um die Augen der Kunden und ihre Sehkraft. Da ist Kompetenz ausschlaggebend. Wir sind immer auf der Suche nach weiterem guten Personal, sowohl Augenoptikerinnen und Augenoptiker als auch Azubis.“

Bei Pro Optik in Blumenthal sind auf 155 Quadratmetern schöne Brillen zu garantiert günstigen Preisen zu finden. Hochwertige Fassungen zum Nulltarif finden sich bei Pro Optik für Erwachsene – und natürlich gibt es nach wie vor die Nulltarif-Brille für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ob für Damen oder Herren: Korrektions- oder Sonnenbrillen, beispielsweise von Hugo Boss, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Carrera oder Gucci, müssen nicht teuer sein: Bei Pro Optik gibt es jede Menge Brillenmodelle für den individuellen und extravaganten, aber auch für den klassischen Geschmack zu garantiert günstigen Preisen.

Jeder Kunde erhält beim Kauf einer Brille eine Drei-Jahres-Garantie auf Herstellungs- oder Materialfehler – denn alle Brillen bei Pro Optik erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Außerdem bietet Pro Optik eine Geld-zurück-Garantie: „Sieht der Kunde das bei Pro Optik gekaufte Produkt innerhalb von sechs Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nehmen wir die Ware zurück und erstatten den vollen Kaufpreis.“ Ein weiteres Plus bei Pro Optik ist das Pro Optik Allianz-Brillenversicherungs-Paket: Damit ist jede Korrektionsbrille für zwei Jahre weitgehend gegen Verlust oder Zerstörung geschützt. Im Paket enthalten ist im dritten Jahr eine neue Korrektionsbrille in der dann gültigen Sehstärke – egal ob für die Ferne oder Nähe, Mehrstärken oder Gleitsicht.

Wer feststellt, dass die Sehkraft nachlässt, sollte sich einmal unverbindlich an die bestens ausgebildeten Mitarbeiter von Pro Optik wenden. Eine Sehschärfenüberprüfung ist hier jederzeit an modernsten Sehtest-Geräten möglich. Wer statt einer Brille lieber Kontaktlinsen tragen möchte, ist bei Pro Optik ebenfalls bestens aufgehoben. Speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren ausführlich über die verschiedenen Möglichkeiten. Hochwertige Pflegemittel zu äußerst günstigen Preisen runden die Palette ab.

Willkommen ist auch jeder, der sich einfach mal in Ruhe umschauen möchte, sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern informieren oder seine Sehschärfe unverbindlich kontrollieren lassen möchte. Guter Service und freundliche, kompetente Beratung sind bei Pro Optik samt einer großen Sortimentsvielfalt selbstverständlich. Alles in allem gilt also bei Pro Optik: Viel Brille für wenig Geld.