HSV-Interimstrainer Rodolfo Cardoso ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Foto: Axel Heimken (dpa)

Im ersten Spiel nach Thorsten Fink steht die Partie für die Hamburger mit Interimscoach Rodolfo Cardoso ganz unter dem Eindruck der ungeklärten Trainerfrage.

In der Not schließt der strauchelnde «Bundesliga-Dino» sogar die Verpflichtung von Werders Langzeit-Coach Thomas Schaaf nicht aus - das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Als es beiden Clubs noch besser ging und die Rivalität hochkochte - wie 2009, als Werder aus den Halbfinalspielen im DFB- und Europapokal als Sieger hervorging. Im Krisenduell der «verglühenden Nordlichter» (Süddeutsche Zeitung) stehen beide Kontrahenten enorm unter Zugzwang. Die Partie wird nicht ausverkauft sein, Werder setzte bis Freitag nur 4000 Tickets ab.

«Wir alle können die Tabelle lesen, wir haben ganz andere Ziele formuliert. Das wird ein brisantes Nordderby», sagte HSV-Sportdirektor Oliver Kreuzer und warnt vor dem Nachbar, der mit Platz 14 gerade einen Rang und zwei Punkte besser dasteht: «Sie wollen bestimmt etwas gutmachen.» Nach den ersten beiden knappen 1:0-Erfolgen gab der Rivale von der Weser bei drei Niederlagen in Serie kein gutes Bild mehr ab.

Dennoch steht das neue Bremer Personal mit Robin Dutt auf der Bank und Thomas Eichin als Sportchef eng zusammen. Die Stimmung an der Weser ist aber auch angespannt. «Den Ist-Zustand zu analysieren, das ist in Ordnung. Aber diese Endzeit-Stimmung passt einfach nicht nach fünf Spieltagen», erklärte Eichin.

«Aus der Ferne kann ich nur sagen, dass es in Hamburg sicher schwieriger ist zu arbeiten als in Bremen. Die Unruhe beim HSV ist deutlich größer als bei uns, sie kommt oft aus dem Verein», sagte Kapitän Clemens Fritz in einem Doppelinterview mit Hamburgs Rafael van der Vaart in der «Sportbild». Spontan schlossen sie eine Wette ab: Wer verliert, muss den gegnerischen Anhängern zur Weihnachtsfeier 500 Liter Bier spendieren.

Am Volkspark stellen sich die Kiebitze schon die Frage, wer diesen Chaos-Club eigentlich noch trainieren will. U23-Leiter Cardoso würde es gern tun, darf es aber nur ganz kurz. Der Argentinier erfüllt nicht das Anforderungsprofil des Vorstands: Zu wenig Erfahrung und der deutschen Sprache noch nicht genug mächtig.

Auf Trab gebracht hat Cardoso die Profis auf jeden Fall. Gemeinsam mit Otto Addo, der die nötige Lizenz besitzt, ließ der 44-Jährige in Doppel-Schichten arbeiten und befand hinterher: «Da ist Feuer drin». Der einzige Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier zog sich allerdings einen Fußbruch zu. Im Trainingsspiel ersetzte ihn Heiko Westermann.

Marcell Jansen soll nach dem Bruch des kleinen Zehs wieder links in der Viererkette für Stabilität sorgen. Nach dem 2:6 in Dortmund und schon 15 Gegentoren in der Liga liegt das Augenmerk auf der Defensivarbeit. Cardoso, der als Profi sowohl in Hamburg als auch in Bremen spielte, will von hohem Erwartungsdruck nichts wissen: «Der ist immer da, besonders, wenn du beim HSV spielst».