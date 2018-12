Die Anthropologen Christopher von Rueden von der University of Richmond und Adrian Jaeggi von der Emory University in Atlanta haben für ihre Studie 46 wissenschaftliche Arbeiten zu 33 nicht industriellen Gesellschaften der heutigen Zeit analysiert. Demnach wirkt sich ein hohes Ansehen in allen nicht industriellen Gesellschaften auf die Zahl der Nachkommen aus, ganz gleich, ob die Menschen ein Leben als Jäger und Sammler führen oder Landwirtschaft betreiben.

Mit dieser Erkenntnis widerlegen die Wissenschaftler die frühere Vermutung, dass sich der Status erst bei sesshaften Völkern, die Getreide anbauen oder Tiere halten, in entscheidender Weise bemerkbar macht. Den Gesellschaften von Jägern und Sammlern wird nachgesagt, stärker auf Zusammenarbeit angewiesen und egalitärer gewesen zu sein. Ein berühmtes Beispiel für einen Mann mit ungewöhnlich vielen Nachkommen ist der Mongolenherrscher Dschingis Khan, der vor ungefähr 800 Jahren lebte. Heute gibt es Millionen Männer, die sich genetisch auf ihn zurückführen lassen.

Der Reproduktionserfolg beruht auf der Fähigkeit, viele Kinder zu zeugen und diese am Leben zu erhalten. Die neue Studie macht deutlich, dass sich der Status vor allem auf die Zahl der gezeugten Kinder auswirkt. In modernen Industriegesellschaften sei dies allerdings nicht mehr der Fall, erläutert der Max-Planck-Forscher Wulf Schiefenhövel. Hier spiele der Status des Mannes zwar eine Rolle für die Partnerwahl, nicht aber für die Anzahl der Kinder. Nach den Worten des Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera von der Universität Kassel gilt auch in modernen Gesellschaften das Hypergamieprinzip. Danach hätten Frauen die evolutionär herausgebildete Tendenz, ranghöhere Männer zu bevorzugen. Die Suche nach einem Mann mit hohem Status führe heute jedoch nicht dazu, dass die Kinderzahl steige. Gebildete Frauen dächten oft erst spät an Nachwuchs, wenn die qualifizierten Männer schon vergeben seien. Statt sich mit einem „Durchschnittstypen“ fortzupflanzen, verzichteten manche dann lieber auf die Weitergabe ihrer Gene.