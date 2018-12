Solche Pullover sollen noch in diesem Jahr angeschafft werden. Wer einen möchte, kann sich melden.

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Bardenflether Dorfgemeinschaft wurde Wolfgang Behling als 2. Vorsitzender einstimmig wieder gewählt. Auch die Chronistin Hannelore Deters und die vier Beisitzer Sven und Ines Wachtendorf, Christian Schröder und Doris Junker wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Christa Baxmann ist neue Pressewartin. 35 Mitglieder waren anwesend und lauschten den Berichten des Vorstandes. Geplant ist ein Umbau des ehemaligen Jugendraumes in einen Multifunktionsraum. Insgesamt acht Gruppen nutzen die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaft. Die Mitgliederzahl ist auf 584 gestiegen. Der Vorstand freut sich über die vielen Aktivitäten in den Gruppen.

Abgestimmt wurde auch über den Veranstaltungskalender 2015. Insgesamt sind 15 Veranstaltungen geplant. Einzusehen ist alles auf unserer Homepage: www.bardenfletherdg.de.

In diesem Jahr sollen Hoodies (siehe Foto) angeschafft werden. Wer Interesse hat, kann sich mit Gerold Ohlenbusch (Tel: 04 21 / 67 15 00) in Verbindung setzen. Das Gleiche gilt für neue Dorfgemeinschaftsflaggen. Zum Schluss der Mitgliederversammlung gab es noch eine Ehrung für Manfred Mylius, der das Amt des Pressewartes an Christa Baxmann abgab.