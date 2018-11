Ob italienisch, bayerisch oder weihnachtlich – die Themen-

büfetts, zu denen der Elmeloher Grill an der gleichnamigen Straße in Ganderkesee einlädt, sind beliebt. Und das nicht nur wegen der hausgemachten Speisen. Auch das Drumherum ist passend gestaltet und trägt zum Flair bei. Wer eine Familien- oder Firmenfeier plant, wird von den Gastronomen über die Möglichkeiten gerne beraten.

Wer noch einen Platz beim bayerischen Büfett ergattern will, das der Elmeloher Grill am 17. Oktober ausrichtet, sollte sich mit der Reservierung beeilen. Denn die verlockende Speisenauswahl hat schon viele Gäste dazu gebracht, sich zu dem Ereignis anzumelden. Das Themenbüfett enthält Schmankerln wie Leberkäse, Haxe, Weißwurst, Obazda, Brezel, Oktoberfestbier und vieles mehr. „Das Angebot haben wir schon letztes Jahr gehabt und es wurde super angenommen. Viele Gäste sind sogar in Trachten erschienen und unsere

Servicekräfte trugen natürlich auch Dirndl“, freut sich Ingrid Brüning, die das Restaurant

mit Catering-Service gemeinsam mit Ehemann Hans und Sohn Markus – beide Küchenmeister – betreibt. Passende

Musik sowie Deko-Elemente würden auch dazugehören, verspricht er. „Sämtliche Produkte sind hausgemacht“, betont Markus Brüning, der in der offenen Küche alles frisch zubereitet.

Später im Jahr folgen weitere spezielle Veranstaltungen. Am 21. November wird zum Gänse- und Entenbüfett eingeladen, am 12. Dezember lockt die Adventsvariante. Interessierte sollten sich auch die Termine für die Frühstücksbüffets vormerken, die der Elmeloher Grill

jeweils am ersten Sonnabend des Monats serviert. Nur eines ist zu bedenken: „Bitte reservieren“, so Ingrid Brüning. xkb