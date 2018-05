Am Donnerstag, 8.Oktober, um 18 Uhr gibt das Duo Concerto ein Konzert auf der Burg Blomendal. Die Geigerin Anna Suklaskaja erhielt eine Ausbildung in der Ukraine und an der Musikhochschule in Hamburg. Anna Selber, Klavier, wurde in St. Petersburg als Konzertpianisten ausgebildet. Gemeinsam wird das Duo die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi interpretieren. Es ist wohl das bekannteste Stück des italienischen Komponisten. Vivaldi war Musiklehrer am Waisenhaus für Mädchen in Venedig. Als genialer Komponist gründete er ein Mädchenorchester, das die Gottesdienste begleitete. Als Virtuose der Violine feierte Vivaldi in vielen Städten Europas große Erfolge.

Im zweiten Teil des Blumenthaler Konzerts werden als Kontrast Kompositionen von Astor Piazolla zu hören sein. Der Argentinier gilt als Begründer des Tango Nuevo. Seine Spezialität ist die Verbindung klassischer Muster mit dem farbigen Schwung des Tangos. Eine Methode, mit der er auch Zitate aus Vivaldis Jahreszeiten veränderte. Die Karten sind im Vorverkauf in der Blumenthaler Bücherstube in der Kapt.-Dallmann- Straße und bei Otto und Sohn in Vegesack für sechs Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet sie acht Euro.