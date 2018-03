Susanne Eggers-Staiger (rechts) und ihre Mitarbeiter freuen sich auf die Jubiläumsfeier. Fotos: Kristina Bumb (Kristina Bumb, Kristina Bumb für emsn)

Seit 50 Jahren besteht das Autohaus Eggers in Verden. Das große Jubiläum ist ein Grund zum Feiern und das Team des

Betriebes lädt Anwohner sowie Kunden zum zweitägigen Jubiläumsfest ein. Die Mitarbeiter haben ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt.

Das Fest findet auf dem Gelände an der Borsteler Dorfstraße statt. (Kristina Bumb, Kristina Bumb für emsn)

Schon von Kindesbeinen an kennt Inhaberin und Geschäftsführerin Susanne Eggers-Staiger den Familienbetrieb, der von ihren Eltern gegründet wurde. In diesem Jahr feiert er ein halbes Jahrhundert Bestehen. Das Autohaus hat sich über die Jahre aus einer kleinen Werkstatt zu einem Händler mit vielfältigem Service an fünf Standorten in Verden entwickelt. 130 Mitarbeiter und 14 Auszubildende sind gegenwärtig für die Firma tätig.

„Als ich mich kürzlich mit der Firmenchronik beschäftigte, die anlässlich des Jubiläums zusammengestellt wird, ist mir noch einmal bewusst geworden, was das bedeutet“, sagt Susanne Eggers-Staiger über die Erfolgsgeschichte ihres Betriebes. Bei der Jubiläumsfeier soll die Chronik, die der Regierungsschul-

direktor a. D. Harm Schmidt für das Autohaus angefertigt hat, den Mitarbeitern und Gästen in

gedruckter Form zur Verfügung stehen. Historische Fotografien werden auf einer Video-

leinwand gezeigt.

Auch sonst wird den Gästen der Jubiläumsfeier, die am ersten Juli-Wochenende auf dem Gelände an der Borsteler Dorfstraße stattfindet, viel geboten. So können sich die kleinen Besucher auf der Hüpfburg und dem Bungee-Trampolin austoben. Beim Wettbewerb für die langsamsten Fahrradfahrer gibt es Preise zu gewinnen. Stärken können sich die Gäste an der Kaffee- und Kuchentafel mit

Leckereien, die die Mitarbeiter und ihre Angehörigen selber

gebacken haben. Außerdem lockt eine Grillstation, an der es unter anderem die original

Currywurst von VW gibt.

Im Festzelt tritt an beiden

Tagen ab 15 Uhr die erste

Latein-Formation des TSC Verden auf und zeigt eine mitreißende Showtanzeinlage. Am Sonntag ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen, bei dem das

Verdener Blasorchester des TSV Borstel für musikalische

Begleitung sorgt.

Zum selben Zeitpunkt startet auch ein Fußballturnier der G-Jugend. Elf Mannschaften mit Jungen und Mädchen, die von umliegenden Vereinen stammen, treten hier zum fröh-

lichen Wettstreit an. „Jedem Teilnehmer schenken wir einen Ball. Für jede Mannschaft gibt es außerdem einen echten Fußball aus Leder, der dann dem Verein zugute kommt“, verspricht Susanne Eggers-Staiger den kleinen Sportlern.

An beiden Festtagen lassen es sich die Mitarbeiter des Autohauses nicht nehmen, selber nach Kräften mitzuhelfen. Die Auszubildenden sorgen unter anderem dafür, dass es im Festzelt Kfz-Meister und Service-

leiter beantworten an einem Infostand Fragen über die Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker, Automobil-Kaufmann und weitere Qualifizierungsmöglichkeiten beim Autohaus. Auch die neuesten VW- und Skoda-Modelle können an diesem Wochenende besichtigt werden. Mitarbeiter stehen zur Verfügung, um technische Details zu erklären.

„Außerdem hat sich ein Old-timer angemeldet und wir präsentieren unseren bekannten, alten VW-Käfer“, kündigt

Susanne Eggers-Staiger einige sehenswerte historische Automobile an.

Auch für die Zeit vor und nach der Jubiläumsfeier hat sich das Autohaus-Team für seine Kunden besondere Aktionen einfallen lassen. Wer etwa auf der Internetseite des Händlers einen Newsletter abonniert, nimmt an einem Gewinnspiel teil. 50 Tage lang gibt es Sonderkonditionen für ausgewählte

Jubiläums-Automodelle und anderes mehr.

Natürlich wollen die Mitarbeiter des Autohauses mit seinen Werkstätten, dem Lackierzentrum und dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie Nutzfahrzeugen von VW und Skoda auch selber das Firmenjubiläum feiern: Nach einem Empfang geladener Gäste haben sie am Abend vor dem öffentlichen Fest dazu Gelegenheit. Das Festzelt ist dann verdientermaßen in der Hand des großen Eggers-Teams. xkb