Egal ob Rio oder Ganderkesee, Hauptsache Fasching: Die Gruppe Quer-Beet ist da ganz flexibel. (Ingo Möllers)

Dabei jagte vor allem in der zweiten Hälfte des Zuges ein Höhepunkt den nächsten. Die Juroren, die die besten Gruppen prämieren, sind in diesem Jahr um ihre Aufgabe jedenfalls nicht zu beneiden: Im Umzug fanden sich so viele aufwendig gestaltete Festwagen, dass Gruppen, für die es in den vergangenen Jahren locker für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hätte, nun leer ausgegangen sind.

Das erste Ausrufezeichen setzte die Landjugend Sandersfeld: Vom Wagen schallte zwar "Viva Colonia", doch grundsätzlich hatte sich die Gruppe das Thema "China" gewählt und zog mit einem riesigen rauchenden Drachen um den Ring, dass der Wagen bebte. Dieser Beitrag blieb lange unerreicht, ehe der Ortsverein Schlutter, Holzkamp, Hoyerswege mit dem Thema "Holland" vorfuhr. Herzstück des Wagens war eine mit Krepprosen geschmückte Windmühle mit rotierenden Flügeln. Da kriegte sich Moderator Rainer Schwarting erstmals kaum noch ein.

Immer wieder überzeugend auch die Adelheider, deren Paradiesvogel ein bisschen vom Dschungelcamp inspiriert schien. Als die Zahl der Gruppen die 80 überschritten hatte, wurde es verrückt: Der SV Urneburg hatte mit dem Thema "Jim Knopf" eine Insel mit zwei Bergen gebaut, ein böser roter Stier jagte das "letzte Einhorn" der "Spätzünder" um den Ring, der Hausmänner-Stammtisch hatte seinen Wagen unter dem Motto "Black & White" mit Tausenden schwarzen und weißen Krepp-Rosen geschmückt, und die Bergedorfer Faschingsfreunde aus dem wilden Ganderkeseer Westen präsentierten eine veritable Postkutsche.

Auch die Fußgruppen mit Mottowagen vermochten Akzente zu setzen: So etwa die Gruppe Quer-Beet, in der seit Jahren auch Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken-Klaas mitläuft. Unter dem Motto "Rio oder Ganderkesee ist einerlei, Quer-Beet beim Fasching immer dabei" hatte man ebenfalls einen Paradiesvogel geschaffen und sich zur farbenfrohen Kostümierung zudem eine Choreografie einfallen lassen.

Während sich die "Racheengel" auf eine "galaktische Reise" begaben, ließen sich der Faschings Family Club und die Bunte Mischung vom venezianischen Maskenkarneval inspirieren. Ebenso sehenswert: Die Prosecco-Hexen als lebende Prosecco-Gläser sowie die Piraten oder die Zebras. Politische Aussagen blieben hingegen auch im gestrigen Umzug die Seltenheit. Einzige Ausnahme waren die Grafenthaler, die eine auf Geldsäcken sitzende und trübe blickende Angela Merkel auf die Strecke schickten, derweil sich ihre Mitstreiter in griechische und spanische Flaggen gewandet hatten.