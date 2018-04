Von Ilse Okken

Ritterhude. Einen Windkanal wollten sie schon immer mal bauen. Jetzt haben sie es gewagt und damit auch gleich den ersten Platz beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Celle belegt: Jan Spießer und Jan-Hendrik Albertsen.

Die beiden Ritterhuder Gymnasiasten beschafften sich im Internet einen Motor und bauten ihn für 220 Volt-Steckdosenstrom um. An diese „Windmaschine“ schlossen sie ein Rohr an, in dem fünf unterschiedlich geformte Automodelle mit identischem Gewicht auf ihre Windschnittigkeit getestet werden konnten. „Je niedriger der cw-Wert, also der Strömungswiderstandskoeffizient, desto besser“ erklärt Jan.

Das Ergebnis der Forschungsreihe überraschte alle: Nicht etwa die stark abgerundeten Versuchsautos, sondern ein kantiges Stufenmodell erzielte die geringsten Luftwiderstandswerte. „Wir haben in der Studie zum Bionic-Car von Daimler Benz einen Erklärungsversuch gefunden. Für diesen quaderförmigen und dennoch stromlinienförmigen Pkw, der nie gebaut wurde, war der Kofferfisch das Vorbild“, weiß Jan-Hendrik.

Für den demnächst stattfindenden Landeswettbewerb haben die jungen Forscher beim Regionalentscheid gute Anregungen bekommen, die sie nun auch gleich umgesetzt haben. Um die Luftströme in ihrem Windkanal besser sichtbar zu machen, statteten sie ihn zum Beispiel jetzt mit einer Nebelmaschine aus und bauten außerdem LED-Bänder ein.

Die Neuntklässler haben schon in den Vorjahren mit Projekten über optimale Deich- und Segelformen erfolgreich bei Jugend forscht teilgenommen. Sie haben das Projekt komplett eigenständig erarbeitet und viele Details zu Hause ausgefeilt. „Ich bekam täglich E-Mails über den Entwicklungsstand“, berichtet die Lehrerin Klaudia Thierbach; sie leitet die Bio-AG der Jungforscher am Gymnasium.

Tierische Helferlein

Mit Till Sobotta und Lennart Sauter waren zwei weitere ihrer Schützlinge erfolgreich. Die beiden Siebtklässler wollten wissen, wie schnell Herbstlaub verrottet. Sie erzielten in Celle den zweiten Platz mit einer Versuchsreihe, bei der Ahornblätter unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt wurden. In einige Gläser setzten sie je zwei Kellerasseln und Regenwürmer. „Bei Raumtemperatur und mit Tierbesatz ist das Laub am schnellsten verrottet“, fasst Lennart die Ergebnisse zusammen.

Mika Waldmann schließlich stellte in Celle eine Forschungsreihe über sauberes Wasser vor. Das Interesse des Schülers kommt nicht von ungefähr: Waldmann ist aktiver Ruderer.