„Wir steigen jetzt erst einmal ins Bayerische ein“, kündigt Wirt und Küchenchef Olaf Sievers an, der das Gasthaus an der Kühlinger Straße zusammen mit seiner Familie betreibt. „Man hat uns mit dem dritten Oktober einen Feiertag geschenkt. Den dürfen wir natürlich nicht ungenutzt lassen“, sagt er und schmunzelt. „Schon seit Jahren laden wir an diesem Tag zu einem Büfett mit landestypischen Schmankerln ein.“ Ab 12 Uhr können am Tag der deutschen Einheit, der in diesem Jahr auf einen Sonnabend fällt, die Köstlichkeiten genossen werden. „Wir dekorieren ein wenig in Blau-Weiß. Aber das war es schon. Das Essen soll im Vordergrund stehen“, hält Olaf Sievers fest.

Zum Herbst passen auch die Wildgerichte, die er von Mitte Oktober bis Ende November auf Vorbestellung serviert. Der Gastronom – der genauso für

seinen Humor wie für seine

jahreszeitlich inspirierte Küche bekannt ist – ist außerdem schon mit den Vorbereitungen für den Winter befasst. „Das ist eine schöne Zeit. Eigentlich viel zu kurz für die ganze Dekoration, die wir dann überall an-bringen“, findet er.

Umso unterhaltsamer würden jedoch die Feste ausfallen, die dann im Gasthaus stattfinden, tröstet er sich. Am Sonnabend, 5. Dezember, steigt etwa die Adventsparty, mit der in

den Nikolaustag hineingefeiert wird. Zur Feier gehört ein

warmes Büfett mit Getränkepauschale, das von 18 bis

1 Uhr bereitgehalten wird. Weihnachtslieder bilden zunächst nur die musikalische Untermalung. Später sorgt DJ Toby, der übrigens selbst aus Kühlingen stammt, für Aktion und die Gäste werden auf die Tanzfläche gebeten.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag lädt Olaf Sievers, der von seinem Vater Heinrich Johann nach wie vor tatkräftig unterstützt wird, ab 12 Uhr zu einem festlichen Büfett ein. „Wer für den ersten Weihnachtstag noch Plätze ergattern will, muss sich sputen“, gibt der Wirt einen Tipp. Denn schon jetzt liegen ihm zahlreiche Reservierungen vor. Wer in der Adventszeit eine Betriebs- oder Vereins-feier plant, sollte ebenfalls frühzeitig buchen. Das Gasthaus ist nicht zuletzt wegen seiner vielfältigen Räumlichkeiten –

allein der Saal fasst bis zu 180 Personen – und der idyllischen

Umgebung, die zu Spazier-

gängen einlädt, ein beliebtes Ziel.

Reservierungen liegen sogar schon für die Gemeinschaftskohlfahrten vor, die die Sievers-Familie nach dem Jahreswechsel anbietet. Der erste Termin ist am Sonnabend, 16. Januar. Bis zum 5. März finden die

beliebten Veranstaltungen mit deftigem Essen, Musik und Tanz jeden Sonnabend statt. Die einzige Ausnahme bildet das Faschingswochenende in der ersten Februarwoche. xkb