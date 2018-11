500 Euro haben die Damen des Inner Wheel Club aus dem Catering beim Garten-Kultur-Festival erzielt und nun dem Weißen Ring in Diepholz in Form eines Schecks übergeben.

Nutznießer der jüngsten Aktion war die Sektion des Weißen Rings im Landkreis Diepholz, der Organisation, die sich im Falle eines Verbrechens um die betroffenen Opfer kümmert.

Die Damen des Inner Wheel Clubs hatten im August durch das Catering mit selbstgemachten Spezialitäten bei einem Konzert anlässlich des Garten-Kultur-Festivals zufriedenstellende Einnahmen erzielt. Diese konnten jetzt in Form eines Schecks den Vertretern des Weißen Rings e.V. bei einem Clubabend übergeben werden.

Werner Käding, Außenstellenleiter Diepholz, (Lembruch) Elke Butt (Syke) und Fredric Schulz (Weyhe) informierten anhand von statistischen Angaben über die Arbeit und die Ziele der Organisation. Als gemeinnütziger Verein mit weitgehend ehrenamtlichen Mitarbeitern hat er sich Helfen, Beraten und Vorbeugen auf die Fahnen geschrieben.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen in den Medien meistens der Tathergang und die Täter. Prominentes Beispiel ist die Fernsehsendung „XY-ungelöst“, deren Begründer Eduard Zimmermann auch den Weißen Ring ins Leben gerufen hatte. „Täter bekommen einige Jahre Haftstrafe, Opfer bekommen lebenslänglich“, so Käding, Die psychischen Auswirkungen bei Einbruchsopfern sind viel größer als die materiellen Verluste. Hinterbliebene von Tötungsdelikten werden mit dem Verlust eines geliebten Menschen oft lebenslänglich nicht fertig. Ihnen stehen Mitarbeiter des Weißen Rings mit finanzieller, vor allem menschlicher Unterstützung und Betreuung zur Seite. Wenn für staatliche Stellen der Fall abgeschlossen ist, beginnt eine persönliche, oft unbürokratische Betreuung durch Mitarbeiter, zum Beispiel eine Begleitung zu Gesprächen bei Polizei, Gericht und Behörden oder Weiterleitung an Hilfsorganisationen. Kriminalitätsopfer stehen nach dem Tatgeschehen zunächst einmal unter Schock und fühlen sich hilflos, geraten in Panik und können nicht klar denken und logische Schritte unternehmen. Die wenigsten Menschen sind mit den amtlichen Möglichkeiten vertraut. Da gibt es zum einem das Gesetz zum Täter-Opfer-Ausgleich.

Zum Anderen gibt es in Bremen eine Stelle zur anonymen Spurensicherung nach Vergewaltigungen, wobei den Opfern auch später noch die Entscheidung überlassen bleibt, Strafantrag zu stellen oder nicht. Ein Zusammenschluss von Anwälten steht sofort in aktuellen Notfällen zur Verfügung. Alle Adressen werden in der Tagespresse veröffentlicht oder vom Weißen Ring (0151/55 16 47 43) vermittelt. Der Verein kämpft für mehr Aufmerksamkeit für die Opfer von Straftaten bei Polizei, Justiz und Verwaltung. Beispiele wären die Gewährung von Renten für Verbrechensgeschädigte oder höhere Berücksichtigung bei der Zuweisung von Geldbußen für die Opferhilfe.

Die Telefonnummer des Weißen Ring lautet 116 006. Mit Werbung für eine Mitgliedschaft und dem Wunsch, ihre Opferhilfe selbst nie in Anspruch nehmen zu müssen, schlossen die drei Redner ihre Ausführungen ab. Die Mitglieder der Inner Wheel Clubs Grafschaft Hoya konnten mit ihrem Scheck die Arbeit des Vereins unterstützen.