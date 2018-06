Eine Bezirksbürgermeisterin von Paris hat sich viel vorgenommen. Sie will, dass die grandiose Dachlandschaft der französischen Hauptstadt zum UNESCO-Welterbe wird. Und sie will die Dächer zugänglicher machen – für die Bewohner von Paris und auch für Touristen. „Die Dächer von Paris sind ein verkanntes und unzugängliches Kulturerbe, obwohl sie die Kunst im Roman, in der Poesie, in Filmen und der Malerei inspiriert haben“, erläuterte die Bürgermeisterin des neunten Bezirks, Delphine Bürkli, die nun ein Unterstützungskomitee für ihr Anliegen gegründet hat. „Ihre Einmaligkeit gibt ihnen einen universellen Wert, den ich bestätigen lassen will.“

Der Stadtrat von Paris hat zwar im vergangenen Jahr bereits einstimmig beschlossen, eine Kandidatur als UNESCO-Welterbe für die Dächer zu prüfen. Doch die Stadtspitze ist skeptisch, nicht nur weil sie eine solche Kandidatur für wenig aussichtsreich hält. „Ich habe keine Lust auf ein Paris in Formalin“, wies die sozialistische Bürgermeisterin der Hauptstadt, Anne Hidalgo, die Idee der konservativen Bürkli kürzlich zurück. Sie wolle nicht, dass eine solche Einstufung der UN-Kulturorganisation Unesco künftige Veränderungen – etwa ökologische Dachbegrünungen – verhindere. Einig sind sich hingegen alle, dass die beeindruckende Dachlandschaft besser zugänglich gemacht werden soll – durch Dachcafés, Aussichtsterrassen, kulturelle Begegnungsstätten in luftiger Höhe oder auch einfach Gemüsegärten.

Denn tatsächlich gibt es in Paris bisher nur wenige Aussichtspunkte über den Dächern, die für die Öffentlichkeit zugänglich – und vor allem auch erschwinglich – sind. Bars oder Cafés mit Aussicht über Paris lassen sich fast an einer Hand abzählen, darunter die Restaurant-Terrasse im Kulturzentrum Pompidou mit spektakulärem Blick über die Kathedrale Notre-Dame bis zum Eiffelturm.

Die aus Zink und Schiefer kunstvoll gefertigten Dächer auf den Altbauten von Paris bestehen oft aus geschwungenen Kuppeln und steilen Vordächern mit Gauben. Darüber ragen auf schmalen Simsen aufgereiht tönerne Schlote wie kleine Orgelpfeifen in die Höhe. Für die Dachdecker-Vereinigung, die sich der Initiative von Bürkli angeschlossen hat, wäre die Einstufung ihrer Werke als Welterbe ein Traum. „Bei allen Baustellen haben wir kleine Erinnerungen“, schmunzelt Dachdecker Jean-Luc, der sich etwa daran erinnert, wie ihm einmal der Schauspieler Alain Delon die Hand schüttelte. Vor dem Ende einer Arbeit – so will es die Tradition – schieben die Handwerker eine Zeitung unter das Dach, um ihre Arbeit zu dokumentieren. Manche Ausschnitte, die die Arbeiter heute finden, stammen noch aus den 1950er-Jahren.

Bisher sind in Paris die Ufer der Seine als Welterbe eingestuft und dadurch zugleich der historische Kern der Hauptstadt unter Einschluss von Notre-Dame. Bevor aber die Dächer von Paris bei der UNESCO vorgeschlagen werden können, müssten sie erst einmal auf die Liste Frankreichs für schützenswertes Welterbe aufgenommen werden. Bürkli und ihr Unterstützungskomitee wollen nun den Staat überzeugen, dass er eine UNESCO-Kandidatur unterstützen soll. Das Ganze sei ein „Abenteuer“, räumte Bürkli ein, das „mehrere Jahre dauern kann“.