Von neun Pferden der Trainingszentrale in Mahndorf, die am Wochenende auf Rennbahnen in Hannover-Langenhagen und Düsseldorf im Einsatz waren, lief die dreijährige Vovcenko-Stute Kristal-Brise mit Jockey Eugen Frank in Langenhagen zum Sieg. Dritte Platzierungen gab es für Wameera, Powerplay und den Halbblüter Baguss. Nicoletta in Langenhagen und Amparo in Düsseldorf kamen jeweils als Vierte ins Ziel. Die Summe aller errungenen Preisgelder: 5400 Euro.