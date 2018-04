Die jährlich stattfindende Radtour durch einen Teil von Bremen-Nord ist bei den WIR- und Beirats-Mitgliedern sehrbeliebt. An der kommenden Tour nimmt auch Ortsamtsleiter Peter Nowack teil. xpf (xpf)

Die jährlich stattfindende Tour durch die Gebiete des Bremer Nordens führt immer abwechselnd durch Blumenthal, Vegesack oder Lesum. Ziel ist es,

allen Teilnehmern der Fahrradtour ausgesuchte Einrichtungen und Unternehmen im Ortsteil zu präsentieren und ihre-Besonderheiten darzustellen. Zudem sollen die Kontakte zwischen den Unternehmen, Einrichtungen und den Teilnehmern intensiviert werden.

Die traditionelle Fahrradtour des Wirtschafts- und Strukturrats Bremen-Nord e.V. (WIR) startet am Sonnabend, 28. September um 10 Uhr am Haupttor der ThyssenKrupp System

Engineering GmbH an der Richard-Taylor-Straße 89.

Eingeladen sind alle Mitglieder des WIR und der gesamte Ortsbeirat Blumenthal. Aus Sicherheitsgründen können verspätete Teilnehmer nicht an der Führung bei ThyssenKrupp teilnehmen.

Die Radtour durch das Blumenthaler Ortsamtgebiet soll auf der einen Seite einen Eindruck vermitteln, wie sich große Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt haben. So steht eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Geo. Gleistein & Sohn GmbH auf dem Programm. Auf der anderen Seite wird gezeigt, wie der frühere Knotenpunkt Ständer nach der Reaktivierung der Farge-Vegesacker Eisenbahn in der Zukunft gestaltet wird. Zu guter Letzt erhalten die Radfahrer einen Eindruck, wie sich die einzige Burg Bremens im Laufe der Zeit entwickelt hat. Gegen 13.30 Uhr gibt es einen Imbiss. Den Abschluss bildet der Besuch der Gesundheitstage im Klinikum Nord. xpf

