Berlin.

Das ZDF gestern Abend, eine große Tageszeitung voraussichtlich am heutigen Freitag, „Bild am Sonntag“ (BamS) sogar am Wahltag – bis zuletzt wird es aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl geben. Die frühere Zurückhaltung haben viele Medien aufgegeben. „Die Parteien kämpfen ja nicht ohne Grund bis zur letzten Minute um jede Stimme“, sagt der stellvertretende BamS-Chefredakteur Michael Backhaus. Die Zeitung wolle deshalb auch kurz vor der Wahl informieren.

Das ZDF-Politbarometer hat gestern Abend mit einer Tradition gebrochen: Erstmals hat es drei Tage vor der Wahl die Sonntagsfrage veröffentlicht. Jahrelang war es ein ungeschriebenes Gesetz: Keine Wählerbefragungen von ARD und ZDF in den letzten zehn Tagen vor dem Urnengang. ZDF-Moderator Theo Koll: „Für eine mündige Wahlentscheidung ist es wichtig, über den letzten Stand Bescheid zu wissen.“ Der ARD-Deutschlandtrend bleibt hingegen seiner Linie treu. Moderator Jörg Schönenborn begründet: Kurz vor der Wahl gebe es große Stimmungsschwankungen, Befragungen könnten „am Ende vielleicht eher für Irritationen als für Information sorgen“.

„Ich finde das nicht besorgniserregend“, sagt Andrea Römmele, Wahlforscherin an der Hertie School of Governance in Berlin, zu den Last-Minute-Umfragen. Die seien nur einer von vielen Faktoren, die Einfluss auf die Wahlentscheidung haben können. Römmele verweist auf die USA: Durch die verschiedenen Zeitzonen kennen viele Wähler im Westen schon die ersten Ergebnisse aus dem Osten. Dennoch hätten mehrere Studien keine eindeutigen Belege für eine Beeinflussung erbracht.