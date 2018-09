Iris Spiegelhalter-Jürgens unterstützt die Grünen im Wahlkampf.FOTO: KOSAK (Christian Kosak)

Am Anfang ihrer Laufbahn hat sie den Tapeziertisch noch mit dem Fahrrad zum Platz unter der Kastanie transportiert. Steine hat Iris Spiegelhalter-Jürgens damals auch mitgenommen – „damit die Flyer nicht wegwehen“. Inzwischen ist der Wahlkampf auf der Straße etwas bequemer geworden für die erfahrene Helferin: Ihr Mann fährt sie mit dem Auto zum Stand, und der Tisch ist aus Leichtmetall, nicht mehr aus Holz. Einen Sonnenschirm gibt es auch.

Für die CDU am Infostand im Einsatz: Kerstin Eckardt.FOTO: KELLER (Gabriela Keller)

Spiegelhalter-Jürgens ist 1987 bei den Grünen eingetreten, über einen Wahlkampfstand sei sie auf die Partei aufmerksam geworden, erzählt die 50-jährige Grohnerin. Sie sei damals gleich in den Wahlkampf eingestiegen und habe Plakate geklebt. Plakate klebt sie noch immer. Bei den Grünen legen die Mitglieder selbst Hand an. Die Plakatständer seien alt, erzählt Spiegelhalter-Jürgens. Wenn es viel regnet , lösen sich die Plakate und müssen repariert oder nachgeklebt werden.

Kerstin Eckardt, CDU-Mitglied seit 2009 und Vorsitzende der Frauen Union Bremen-Nord, hat in diesem Jahr zum ersten Mal plakatiert. Tapetenkleister brauchte sie dafür nicht – „die Plakate sind aus Kunststoff und werden mit Kabelbinder befestigt“. Ihren ersten Einsatz am Infostand hatte Eckardt am Freitag vor einer Woche, gestern Morgen hat sie auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz Kaffee ausgeschenkt, zusammen mit der Direktkandidatin Bettina Hornhues. „Wir haben uns um sechs getroffen und 20 Kannen Kaffee gekocht“, erzählt die Wahlkampfhelferin. In To-go-Bechern mit CDU-Logo hat sie den Kaffee dann von sieben bis neun Uhr verteilt. Um zehn stand sie am Infostand in Blumenthal, nachmittags hat sie noch Wurfsendungen verteilt. Eckardt ist in diesen Tagen unermüdlich für ihre Partei im Einsatz, „die letzten 72 Stunden vor der Wahl sind die wichtigsten“, sagt sie.

Iris Spiegelhalter-Jürgens steht seit sechs Wochen jeden Sonnabend zwischen zehn und 13 Uhr am Infostand an der Kastanie, dem traditionellen Platz der Grünen in Vegesack. Auf den Sedanplatz wollten sie nicht, sagt sie. „Da tummeln sich alle Parteien.“ Und am Vegesacker Bahnhof sei es nicht so gut gelaufen. Die Leute hätten es dort zu eilig.

Wenn die Wahlkampfhelferin an ihrem Stand steht, dann spricht sie mit den Menschen über Steuerreformen und Mindestlöhne, über Leiharbeit und die Energiewende. Das Thema Energiewende, findet Spiegelhalter-Jürgens, hätte in diesem Wahlkampf noch stärker im Vordergrund stehen müssen. Beschimpft worden ist sie bis jetzt noch nicht, und auch der Vandalismus sei weniger geworden in diesem Jahr, erzählt sie. Das wundere sie allerdings. „Was ich mich frage: Sind die Leute schon zu gleichgültig?“ Doch dann gebe es auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich Zeit nähmen für lange Gespräche, die nach dem kompletten Wahlprogramm verlangten oder die an einem Vormittag die Stände aller Parteien abklapperten.

„Die Leute wollen meist über aktuelle politische Themen reden“, hat Kerstin Eckardt festgestellt. Über das, was sie in der Zeitung gelesen haben. Gestern etwa sei viel über Henning Scherf gesprochen worden, erzählt Eckardt, die auch das soziale Netzwerk Facebook für den Wahlkampf nutzt.

Wie Iris Spiegelhalter-Jürgens mag Kerstin Eckardt es, auf Menschen zuzugehen – auch wenn manche nur ihren Frust bei den Wahlkampfhelferinnen abladen wollen. Familien mit Kindern seien besonders offen für Gespräche, haben beide beobachtet. Was sie überrascht hat im Dialog? „Wenn ältere Leute vorbeikommen und sagen: Macht weiter so“, erzählt Spiegelhalter-Jürgens. Dass jemand sie gefragt habe, ob man in Bremen-Nord jetzt auch offen CDU wählen dürfe, sagt Eckardt.

Die grünen Wahlkampfhelfer verteilen in diesem Jahr neben Brausepulver für die Kinder und „erneuerbarer Energie“ in Form von Traubenzucker auch Rucola-Samen. Die Botschaft: „Wir nehmen kein Blatt vor den Mund.“ Früher, erzählt Spiegelhalter-Jürgens, hätten sie auch Kondome verteilt. „Aber das lief in Vegesack nicht so gut.“ Am Sonntag geht sie zur Wahlparty im Weserhaus. „Ich hoffe, dass es eine Party wird.“