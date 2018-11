Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wall Street legt deutlich zu

New York (dpa) - Die demonstrative Entschlossenheit des EZB-Chefs Mario Draghi in puncto Erhalt der Währungsunion hat die US-Börsen beflügelt. Der Dow Jones rückte um 1,67 Prozent auf 12 887,93 Punkte vor. Der Euro stieg im New Yorker Handel auf 1,2282 US-Dollar.